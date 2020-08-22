https://ria.ru/20200822/covid-19-1576177630.html

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 23 миллиона

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T19:26

2020-08-22T19:26

2020-08-22T19:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574884388_0:319:3072:2047_1400x0_80_0_0_bb37216e78fb6ff4c78191baeb2ebe3d.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом </a>в мире достигло 23 009 629. Скончались, по информации университета, 800 566 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 14 766 365 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200822/koronavirus-1576124315.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, общество