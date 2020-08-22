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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/covid-19-1576177630.html
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 23 миллиона
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:26
2020-08-22T19:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом </a>в мире достигло 23 009 629. Скончались, по информации университета, 800 566 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 14 766 365 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, общество

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 23 миллиона

19:26 22.08.2020 (обновлено: 19:27 22.08.2020)
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© REUTERS / Maria Alejandra CardonaМедики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 23 009 629. Скончались, по информации университета, 800 566 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 14 766 365 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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