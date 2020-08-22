https://ria.ru/20200822/blagodarnost-1576153847.html

Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил телеканалу RT, почему решил сделать паузу до выступления на митинге в Гродно. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T16:19

2020-08-22T16:19

2020-08-22T16:26

протесты в белоруссии

александр лукашенко

гродно

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости</strong>. Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> объяснил телеканалу <a href="https://russian.rt.com/ussr/news/776289-lukashenko-rossiya-belorussiya?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>, почему решил сделать паузу до выступления на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>."Честно скажу: я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период, и они к этому готовились: "если выйдут лукашенковцы — будем мочить". Поэтому мы делали паузу, ну, может, перебрали", — сказал он.При этом Лукашенко рассказал, что его российский коллега <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> спрашивал его, почему он так долго не выходит к гражданам своей страны."Должен сказать, что спасибо Путину, моему другу, который тоже говорит: "Слушай, что ты молчишь?", я говорю: "Скоро услышишь", — отметил он.Ситуация в БелоруссииМассовые протесты начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлану Тихановскую</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.Как заявили в милиции, три человека погибли.Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". Он добавил, что Запад стремится настроить Белоруссию "против России".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200820/1576003275.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Арсений Новиков Лучше бы молчал))))))) 275

ani.ermolova Даааааа... приплыли......)))) 127

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гродно

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире