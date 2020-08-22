https://ria.ru/20200822/bigan-1576126398.html
Первый замгоссекретаря США Биган посетит Москву
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:34
2020-08-22T12:34
2020-08-22T12:51
стивен биган
белоруссия
россия
сергей рябков
сша
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a> посетит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Первый замгоссекретаря США Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе в рамках европейского турне",- сказал Рябков.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html
4
белоруссия
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стивен биган, белоруссия, россия, сергей рябков, сша