https://ria.ru/20200822/bigan-1576126398.html

Первый замгоссекретаря США Биган посетит Москву

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:34

2020-08-22T12:34

2020-08-22T12:51

стивен биган

белоруссия

россия

сергей рябков

сша

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a> посетит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Первый замгоссекретаря США Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе в рамках европейского турне",- сказал Рябков.

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html

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белоруссия

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен биган, белоруссия, россия, сергей рябков, сша