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Первый замгоссекретаря США Биган посетит Москву
Первый замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:34
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стивен биган
белоруссия
россия
сергей рябков
сша
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Первый замгоссекретаря <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_stiven-bigan/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Биган</a> посетит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a>."Первый замгоссекретаря США Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе в рамках европейского турне",- сказал Рябков.
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html
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белоруссия
россия
сша
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стивен биган, белоруссия, россия, сергей рябков, сша

Первый замгоссекретаря США Биган посетит Москву

12:34 22.08.2020 (обновлено: 12:51 22.08.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikСтивен Биган
Стивен Биган
© AP Photo / Andrew Harnik
Стивен Биган. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Первый замгоссекретаря США Стивен Биган посетит Москву на следующей неделе, обсудит среди другим вопросов тему Белоруссии, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Первый замгоссекретаря США Стивен Биган будет в Москве на следующей неделе в рамках европейского турне",- сказал Рябков.

"Белорусская тема будет рассмотрена, но повестка дня его консультаций существенно шире - это не только Белоруссия, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений. Запланирована целая серия контактов на разном уровне",- отметил Рябков.

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Стивен БиганБелоруссияРоссияСергей РябковСША
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