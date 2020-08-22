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Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года
Российские банки ожидают, что ставки по рублевым вкладам до конца года продолжат плавно двигаться вниз, следуя за динамикой ключевой ставки ЦБ, показал... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T07:24
2020-08-22T07:24
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Российские банки ожидают, что ставки по рублевым вкладам до конца года продолжат плавно двигаться вниз, следуя за динамикой ключевой ставки <a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ</a>, показал проведенный РИА Новости опрос. При этом банки не ожидают значимого снижения спроса: государственная защита и простота открытия делают депозиты наиболее понятным и доступным способом сбережения для большинства россиян.Движение ставки по вкладам находится под влиянием ряда факторов – уровня ключевой ставки ЦБ РФ, инфляции, сезонного фактора, поясняют в <a href="http://ria.ru/organization_VTB/" target="_blank" data-auto="true">ВТБ</a>. Именно их совокупность будет определять то, в каком направлении будет изменяться средняя ставка до конца года. Резкого сокращения спроса на вклады в банке при этом не ожидают.Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. В 2020 году регулятор уже несколько раз принимал решение о снижении ключевой ставки, иногда действуя более решительно, чем на последнем заседании. Так, в апреле ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, а в июне - сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых.По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в июле последовательно снижалась с 4,8% в начале месяца до 4,55%, тенденция к снижению сохраняется.Ставки внизСредняя ставка по розничным вкладам к концу года снизится до 4%, считает директор розничных продуктов банка "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" Евгений Шитиков. По его мнению, интерес к вкладам как к инструменту накопления может значимо сократиться при уменьшении средних ставок до уровня ниже 3%, при этом в среднесрочной перспективе таких значений Шитиков не ожидает.В <a href="http://ria.ru/organization_Promsvjazbank/" target="_blank" data-auto="true">Промсвязьбанке</a> считают, что до конца этого года уровень доходности по вкладам по банковской системе может составить до 3,7%. Прогноз РНКБ по снижению ставок немного более смелый. "Предполагаем, что средняя ставка по вкладам в целом по банковской системе к концу этого года будет в диапазоне 3-3,5%", - считают в кредитной организации.С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a> тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.ВТБ менять ставки пока не планирует. "ВТБ, формируя процентную политику по вкладам, учитывает как конъюнктуру рынка, так и ожидания своих клиентов. На текущий момент наши ставки комплементарны рыночной ситуации", - говорят в банке. Аналогичной позиции придерживается и РНКБ. Промсвязьбанк в ближайшее время тоже не планирует снижение ставок по вкладам. "<a href="http://ria.ru/organization_Absoljut_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Абсолют банк</a>" снижать ставки не планирует в следующие две недели.Банк "Зенит" уже снизил ставки по сезонным вкладам и планирует дальнейшее снижение в течение следующей недели. "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_bank/" target="_blank" data-auto="true">Почта банк</a>" снизил ставки 14 августа, <a href="http://ria.ru/organization_Uralsib_2/" target="_blank" data-auto="true">Уралсиб</a> – 11 августа и пока новых снижений не планирует. Возможность снижения ставок в этом месяце рассматривает и <a href="http://ria.ru/organization_Sovkombank/" target="_blank" data-auto="true">Совкомбанк</a>.Ждать ли бегства вкладчиковРоссийский банковский сектор вряд ли ждет отток вкладчиков, полагает аналитик банка "<a href="http://ria.ru/organization_KHoum_Kredit_ehnd_Finans_Bank/" target="_blank" data-auto="true">Хоум Кредит</a>" Станислав Дужинский. "Традиционным инструментом сбережения для россиян были и остаются банковские вклады. Сохранность средств на них гарантирована государственной системой страхования, а уровень доходности определен заранее", - сказал он.Существенных рисков в виде массового оттока вкладов не видит и Тимошенко из "Русского стандарта": номинальные ставки все равно перекрывают уровень инфляции. Часть средств с депозитов все-таки перетечет на фондовый рынок, но этот процесс будет носить ограниченный характер и не создаст рисков для банковской системы, уверен эксперт.Еще одна тенденция на фоне падающих ставок по вкладам - рост ипотеки и автокредитов, обратил внимание директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич. По его словам, люди снимают депозиты и используют в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке или льготному автокредиту, полагая, что это будет более доходно и выгодно.Клиентам, особенно тем, которые опасаются курсовых колебаний, стоит обратить внимание на защитные вложения, например, ПИФ в золоте, советует директор по продуктам и технологиям "Почта банка" Григорий Бабаджанян. В период глобальной нестабильности золото как защитный актив имеет тенденцию к удорожанию. За последние 10 лет цена на этот драгметалл выросла втрое, а сейчас стоимость достигла максимума за последние семь лет на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть, отмечает эксперт. В ближайшее время аналитики ожидают усиления этой тенденции.
https://ria.ru/20200819/1575977974.html
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https://ria.ru/20200810/1575575253.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575369864.html
https://realty.ria.ru/20200803/1575286773.html
Ну и кому вы будете нужны с 3% и своими неснижаемым остатком? Просто смешно. Надо выводить потихоньку наличку... ненужны вам мои деньги :)
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам до конца года

07:24 22.08.2020
5395
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Российские банки ожидают, что ставки по рублевым вкладам до конца года продолжат плавно двигаться вниз, следуя за динамикой ключевой ставки ЦБ, показал проведенный РИА Новости опрос. При этом банки не ожидают значимого снижения спроса: государственная защита и простота открытия делают депозиты наиболее понятным и доступным способом сбережения для большинства россиян.
Движение ставки по вкладам находится под влиянием ряда факторов – уровня ключевой ставки ЦБ РФ, инфляции, сезонного фактора, поясняют в ВТБ. Именно их совокупность будет определять то, в каком направлении будет изменяться средняя ставка до конца года. Резкого сокращения спроса на вклады в банке при этом не ожидают.
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"Средняя ставка по рублевым депозитам в целом по банковской системе к концу этого года будет в районе 4% годовых. Данный прогноз обусловлен ожиданиями дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которая в настоящий момент составляет 4,25% и на ближайшем заседании ЦБ в сентябре, очевидно, будет снижена на очередные 0,25 процентного пункта - до 4%. Несмотря на такие низкие значения ставок, спрос на депозиты останется", - полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.
Банк России на фоне инфляции ниже целевого уровня в 4% и слабого восстановления экономической активности в стране на заседании в конце июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до 4,25% годовых, обновив ее исторический минимум. В 2020 году регулятор уже несколько раз принимал решение о снижении ключевой ставки, иногда действуя более решительно, чем на последнем заседании. Так, в апреле ставка была снижена на 0,5 процентного пункта, до 5,5% годовых, а в июне - сразу на 1 процентный пункт, до 4,5% годовых.
По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ в июле последовательно снижалась с 4,8% в начале месяца до 4,55%, тенденция к снижению сохраняется.
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Ставки вниз

Средняя ставка по розничным вкладам к концу года снизится до 4%, считает директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков. По его мнению, интерес к вкладам как к инструменту накопления может значимо сократиться при уменьшении средних ставок до уровня ниже 3%, при этом в среднесрочной перспективе таких значений Шитиков не ожидает.
"Стоит отметить, что существует достаточно большая доля клиентов, для которых вклады остаются самым понятным и надежным средством инвестирования свободных средств. Для данных клиентов вклады будут оставаться востребованными и после преодоления указанной "психологической отметки", - полагает Шитиков.
В Промсвязьбанке считают, что до конца этого года уровень доходности по вкладам по банковской системе может составить до 3,7%. Прогноз РНКБ по снижению ставок немного более смелый. "Предполагаем, что средняя ставка по вкладам в целом по банковской системе к концу этого года будет в диапазоне 3-3,5%", - считают в кредитной организации.
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С начала года российские банки уже несколько раз снижали ставки по рублевым депозитам. Сбербанк тарифную политику в последний раз пересматривал в августе, сейчас максимальная ставка по базовой линейке вкладов составляет 3,5%.
ВТБ менять ставки пока не планирует. "ВТБ, формируя процентную политику по вкладам, учитывает как конъюнктуру рынка, так и ожидания своих клиентов. На текущий момент наши ставки комплементарны рыночной ситуации", - говорят в банке. Аналогичной позиции придерживается и РНКБ. Промсвязьбанк в ближайшее время тоже не планирует снижение ставок по вкладам. "Абсолют банк" снижать ставки не планирует в следующие две недели.
Банк "Зенит" уже снизил ставки по сезонным вкладам и планирует дальнейшее снижение в течение следующей недели. "Почта банк" снизил ставки 14 августа, Уралсиб – 11 августа и пока новых снижений не планирует. Возможность снижения ставок в этом месяце рассматривает и Совкомбанк.
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Ждать ли бегства вкладчиков

Российский банковский сектор вряд ли ждет отток вкладчиков, полагает аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский. "Традиционным инструментом сбережения для россиян были и остаются банковские вклады. Сохранность средств на них гарантирована государственной системой страхования, а уровень доходности определен заранее", - сказал он.
Существенных рисков в виде массового оттока вкладов не видит и Тимошенко из "Русского стандарта": номинальные ставки все равно перекрывают уровень инфляции. Часть средств с депозитов все-таки перетечет на фондовый рынок, но этот процесс будет носить ограниченный характер и не создаст рисков для банковской системы, уверен эксперт.
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Еще одна тенденция на фоне падающих ставок по вкладам - рост ипотеки и автокредитов, обратил внимание директор департамента розничных продуктов "Абсолют банка" Виталий Костюкевич. По его словам, люди снимают депозиты и используют в качестве первоначального взноса по льготной ипотеке или льготному автокредиту, полагая, что это будет более доходно и выгодно.
Клиентам, особенно тем, которые опасаются курсовых колебаний, стоит обратить внимание на защитные вложения, например, ПИФ в золоте, советует директор по продуктам и технологиям "Почта банка" Григорий Бабаджанян. В период глобальной нестабильности золото как защитный актив имеет тенденцию к удорожанию. За последние 10 лет цена на этот драгметалл выросла втрое, а сейчас стоимость достигла максимума за последние семь лет на фоне пандемии коронавируса и падения спроса на нефть, отмечает эксперт. В ближайшее время аналитики ожидают усиления этой тенденции.
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РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Ну и кому вы будете нужны с 3% и своими неснижаемым остатком? Просто смешно. Надо выводить потихоньку наличку... ненужны вам мои деньги :)
22 августа, 07:46
Andrey Bobrov
1000000
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