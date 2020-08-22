https://ria.ru/20200822/aviakatastrofa-1576137930.html

При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета в Южном Судане, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T14:17

2020-08-22T14:17

2020-08-22T17:21

южный судан

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета в <a href="http://ria.ru/location_South_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Южном Судане</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a>."Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, таким образом, общее число составляет 17", — приводит агентство слова очевидца крушения Джозефа Майома.Он также отметил, что один человек выжил, он был доставлен в больницу. По словам Майомы, самолет потерпел крушение после взлета недалеко от жилого района в столице Джубе.Грузовой самолет авиакомпании South West Aviation потерпел крушение в южной части страны. Управляющий аэропорта Джубы ранее заявил Radio Tamazuj, что самолет направлялся из столицы в населенные пункты Вау и Авейль. По его словам, на борту находилось несколько человек. Воздушное судно потерпело крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта. На место происшествия прибыла команда экстренных служб.

https://ria.ru/20200807/1575512193.html

южный судан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южный судан, в мире