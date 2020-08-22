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При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета в Южном Судане, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T14:17
2020-08-22T17:21
южный судан
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета в <a href="http://ria.ru/location_South_Sudan/" target="_blank" data-auto="true">Южном Судане</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a>."Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, таким образом, общее число составляет 17", — приводит агентство слова очевидца крушения Джозефа Майома.Он также отметил, что один человек выжил, он был доставлен в больницу. По словам Майомы, самолет потерпел крушение после взлета недалеко от жилого района в столице Джубе.Грузовой самолет авиакомпании South West Aviation потерпел крушение в южной части страны. Управляющий аэропорта Джубы ранее заявил Radio Tamazuj, что самолет направлялся из столицы в населенные пункты Вау и Авейль. По его словам, на борту находилось несколько человек. Воздушное судно потерпело крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта. На место происшествия прибыла команда экстренных служб.
https://ria.ru/20200807/1575512193.html
южный судан
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южный судан, в мире

При крушении самолета в Южном Судане погибли не менее 17 человек

14:17 22.08.2020 (обновлено: 17:21 22.08.2020)
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CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane WingСамолет в небе
Самолет в небе
CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли при крушении грузового самолета в Южном Судане, сообщает агентство Синьхуа.
"Мы насчитали 15 человек и двух членов экипажа, таким образом, общее число составляет 17", — приводит агентство слова очевидца крушения Джозефа Майома.
Он также отметил, что один человек выжил, он был доставлен в больницу. По словам Майомы, самолет потерпел крушение после взлета недалеко от жилого района в столице Джубе.
Грузовой самолет авиакомпании South West Aviation потерпел крушение в южной части страны. Управляющий аэропорта Джубы ранее заявил Radio Tamazuj, что самолет направлялся из столицы в населенные пункты Вау и Авейль. По его словам, на борту находилось несколько человек. Воздушное судно потерпело крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта. На место происшествия прибыла команда экстренных служб.
Автомобили скрой помощи на месте жесткой посадки самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде
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