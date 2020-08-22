Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200822/asteroid-1576180939.html
К Земле приближается астероид
Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:50
2020-08-22T20:20
хочу стать космонавтом
дональд трамп
космос - риа наука
наса
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1126_1400x0_80_0_0_d1dfde33f84c4fdb8827e63b4acac8b9.jpg
<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает сайт одного из подразделений <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.НАСА подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41%.Астероид открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.Выборы президента США пройдут 3 ноября. От республиканцев бороться за второй срок будет действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, от демократов — <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.
https://ria.ru/20200818/1575930211.html
Россию уже обвинили?
84
А вот и спойлер на конец 2020, ребята с вами было жить весело на одной земле))
43
26
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/104710/44/1047104429_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_214f5461c74c9288d50ee465943c96ec.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, космос - риа наука, наса, джо байден, сша

К Земле приближается астероид

19:50 22.08.2020 (обновлено: 20:20 22.08.2020)
48140
© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса
© Fotolia / Elenarts
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА.
Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.
НАСА подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41%.
Астероид открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. От республиканцев бороться за второй срок будет действующий глава государства Дональд Трамп, от демократов — Джо Байден.
Астероид Оумуамуа в представлении художника
18 августа, 12:55РИА Наука
Ученые опровергли гипотезу о водородном составе астероида Оумуамуа
80665521538
Обсудить 26
Хочу стать космонавтомДональд ТрампКосмос - РИА НаукаНАСАДжо БайденСША
Популярные комментарии
Россию уже обвинили?
22 августа, 19:55
ИЗИгорь Земский
20533107
А вот и спойлер на конец 2020, ребята с вами было жить весело на одной земле))
22 августа, 19:55
Давид Мишин
12242302
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Войска НАТО подошли к белорусским границам, заявил Лукашенко
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Бывший адвокат Эльман Пашаев
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Алексей Навальный
Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с председателем Палаты депутатов (парламента) Ливии Акилой Салехом
США пытаются снять с себя все международные обязательства, заявил Лавров
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Перевозка ребенка в автомобиле
В Госдуме предложили бесплатно выдавать автомобили многодетным семьям
Деньги
Названы условия для новых выплат по десять тысяч рублей на детей
Логотип ОАО РЖД
РБК: в офисах РЖД прошли обыски
Молодые люди фотографируют термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
Россиян предупредили о постоянных природных аномалиях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушения границы
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Американский полицейский
Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния