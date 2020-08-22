https://ria.ru/20200822/asteroid-1576180939.html
К Земле приближается астероид
Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в США, сообщает сайт одного из подразделений НАСА. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T19:50
2020-08-22T19:50
2020-08-22T20:20
хочу стать космонавтом
дональд трамп
космос - риа наука
наса
джо байден
сша
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Астероид 2018 VP1 подойдет к Земле на минимальное расстояние 2 ноября, накануне президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает сайт одного из подразделений <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>.Отмечается, что приблизительно в 18:33 мск 2018 VP1 пролетит в 384 тысячах километров от Земли.НАСА подчеркивает, что вероятность того, что астероид войдет в атмосферу планеты, составляет лишь один шанс из 240, или 0,41%.Астероид открыли 3 ноября 2018 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы пересекают земную орбиту.Выборы президента США пройдут 3 ноября. От республиканцев бороться за второй срок будет действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a>, от демократов — <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.
https://ria.ru/20200818/1575930211.html
Игорь Земский
Россию уже обвинили?
84
Давид Мишин
А вот и спойлер на конец 2020, ребята с вами было жить весело на одной земле))
43
26
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дональд трамп, космос - риа наука, наса, джо байден, сша