https://ria.ru/20200822/1576186515.html
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
2020-08-22T21:59
2020-08-22T21:59
2020-08-22T21:59
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
2020-08-22T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, общество - видео, видео, общество
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
2020-08-22T21:59
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PT1M23S
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.