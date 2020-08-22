Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага

82

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.