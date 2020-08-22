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Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
2020-08-22T21:59
2020-08-22T21:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
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видео, общество - видео, видео, общество
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
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Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага

21:59 22.08.2020
82
В небе над Подмосковьем в честь Дня Государственного флага РФ, который ежегодно отмечается 22 августа, развернули самый большой в мире флаг площадью пять тысяч квадратных метров. А сотрудники подразделений МВД России в честь праздника установили триколор в самых красивых местах своего региона.
2610013
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