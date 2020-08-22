https://ria.ru/20200822/1576176040.html
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
2020-08-22T19:13
2020-08-22T19:13
2020-08-22T19:13
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ярославль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
2020-08-22T19:13
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PT3M00S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, ярославль, видео, происшествия
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
2020-08-22T19:13
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PT3M00S
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.