Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов

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Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.