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В Тюменской области в ДТП погиб ребенок
Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T18:06
2020-08-22T18:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
ишимский район
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщает региональная Госавтоинспекция.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщили, что ДТП произошло на ФАД Тюмень-Омск между деревнями Быково и Новолокти в <a href="http://ria.ru/location_Ishimskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимском районе</a>, шесть человек пострадали.Как уточнили в ГИБДД региона, водитель внедорожника Nissan X-Trail при обгоне большегруза на мокрой дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely."Четырехлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди пострадавших есть 15-летняя девочка. Обстоятельства ДТП выясняются.
https://ria.ru/20200820/1576015525.html
тюменская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, ишимский район, происшествия

В Тюменской области в ДТП погиб ребенок

18:06 22.08.2020
1631
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Ранее в МЧС РФ сообщили, что ДТП произошло на ФАД Тюмень-Омск между деревнями Быково и Новолокти в Ишимском районе, шесть человек пострадали.
Как уточнили в ГИБДД региона, водитель внедорожника Nissan X-Trail при обгоне большегруза на мокрой дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely.
"Четырехлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших есть 15-летняя девочка. Обстоятельства ДТП выясняются.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Тюменская областьИшимский районПроисшествия
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