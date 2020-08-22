https://ria.ru/20200822/1576167634.html

В Тюменской области в ДТП погиб ребенок

Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T18:06

2020-08-22T18:06

2020-08-22T18:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тюменская область

ишимский район

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости.</strong> Четырехлетняя девочка погибла в результате ДТП с двумя автомобилями на трассе в <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a>, сообщает региональная Госавтоинспекция.Ранее в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ сообщили, что ДТП произошло на ФАД Тюмень-Омск между деревнями Быково и Новолокти в <a href="http://ria.ru/location_Ishimskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимском районе</a>, шесть человек пострадали.Как уточнили в ГИБДД региона, водитель внедорожника Nissan X-Trail при обгоне большегруза на мокрой дороге выехал на встречную полосу, где столкнулся с Geely."Четырехлетняя пассажирка Nissan погибла, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле. Травмы различной степени тяжести получили шесть человек из обеих машин", - говорится в сообщении.Отмечается, что среди пострадавших есть 15-летняя девочка. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20200820/1576015525.html

тюменская область

ишимский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, ишимский район, происшествия