Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/1576149191.html
Сотрудники МЧС спасли кошку жителя дома в Ярославле, где произошел взрыв
Житель дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, Семен Ивкин, рассказал РИА Новости, что после взрыва не смог забрать свою кошку Иззи из квартиры, и утром ее... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:41
2020-08-22T19:17
взрыв газа в ярославле
олег бочаров (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122907_0:12:1280:732_1400x0_80_0_0_81d7e9e2c9681fc95e774fa4b78bcef6.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Житель дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, Семен Ивкин, рассказал РИА Новости, что после взрыва не смог забрать свою кошку Иззи из квартиры, и утром ее спасли сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Вчера она осталась у нас дома, мы сами были в гостях, когда приехали вечером, уже никого не пускали. И вот сегодня утром мы дали спасателям ключи, они сходили и вынесли нам переноску с кошкой, большое им спасибо", - рассказал Ивкин.Иззи девять лет, она очень домашняя кошка, отметил хозяин. "Конечно, она была очень напугана, но сейчас постепенно отходит, все хорошо", - отмети собеседник.Руководство мэрии <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a> и ГУ МЧС по региону в субботу встретились с жильцами пострадавшего дома. Они отметили, что к ним поступают просьбы людей вынести из квартир оставшихся там питомцев. "Все эти вопросы решаются в индивидуальном порядке, если возможно безопасно попасть квартиру, сотрудники МЧС помогают", - отметил глава регионального управления <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Бочаров</a>.В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576148875.html
https://ria.ru/20200822/vzryv-1576121138.html
1
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью.
2020-08-22T15:41
true
PT3M00S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576122907_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_f96bdf98b9df5ae2932c094da6facef8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа в ярославле, олег бочаров (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

Сотрудники МЧС спасли кошку жителя дома в Ярославле, где произошел взрыв

15:41 22.08.2020 (обновлено: 19:17 22.08.2020)
1872
© РИА НовостиСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
© РИА Новости
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Житель дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, Семен Ивкин, рассказал РИА Новости, что после взрыва не смог забрать свою кошку Иззи из квартиры, и утром ее спасли сотрудники МЧС.
"Вчера она осталась у нас дома, мы сами были в гостях, когда приехали вечером, уже никого не пускали. И вот сегодня утром мы дали спасателям ключи, они сходили и вынесли нам переноску с кошкой, большое им спасибо", - рассказал Ивкин.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Вчера, 15:39
Жильцы дома в Ярославле рассказали, как спасались при взрыве
Иззи девять лет, она очень домашняя кошка, отметил хозяин. "Конечно, она была очень напугана, но сейчас постепенно отходит, все хорошо", - отмети собеседник.
Руководство мэрии Ярославля и ГУ МЧС по региону в субботу встретились с жильцами пострадавшего дома. Они отметили, что к ним поступают просьбы людей вынести из квартир оставшихся там питомцев. "Все эти вопросы решаются в индивидуальном порядке, если возможно безопасно попасть квартиру, сотрудники МЧС помогают", - отметил глава регионального управления Олег Бочаров.
В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Вчера, 08:45
Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве газа в Ярославле
4211201
Обсудить 1
Взрыв газа в ЯрославлеОлег Бочаров (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
Жильцы дома в Ярославле рассказали, как спасались при взрыве
Автомобили скорой помощи у клиники Шарите в Берлине, куда доставлен Алексей Навальный
Организаторы перевозки Навального оценили расходы на транспортировку
Журналисты у клиники Шарите в Берлине, куда доставили Алексея Навального
Адвокат возмутилась решением вывезти Навального на лечение в Германию
Алексей Навальный
Врач высказалась о возможной причине комы Навального
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Лукашенко призвал не допускать межнациональной розни в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге в его поддержку
Координаторов протестов поддерживают иностранные власти, заявил Лукашенко
Военнослужащие разворачивают триколор у музея Победы на Поклонной горе в Москве во время празднования Дня Государственного флага РФ
Перед Музеем Победы в Москве развернули флаг в тысячу квадратных метров
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
СМИ являются частью гибридной войны против Белоруссии, заявил Лукашенко
Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал об общении с Путиным на фоне событий в Белоруссии
Тушение горящего кирпичного завода в Башкирии. Кадры МЧС
В Башкирии загорелся кирпичный завод
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
Стало известно о несостоявшемся свидетеле защиты в деле Ефремова
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко поблагодарил Путина за слова "Чего ты молчишь?"
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Лукашенко объяснил, почему долго не выходил на публику после выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния