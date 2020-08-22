https://ria.ru/20200822/1576149191.html

Сотрудники МЧС спасли кошку жителя дома в Ярославле, где произошел взрыв

Житель дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, Семен Ивкин, рассказал РИА Новости, что после взрыва не смог забрать свою кошку Иззи из квартиры, и утром ее... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:41

2020-08-22T15:41

2020-08-22T19:17

взрыв газа в ярославле

олег бочаров (политик)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Житель дома в Ярославле, где произошел взрыв газа, Семен Ивкин, рассказал РИА Новости, что после взрыва не смог забрать свою кошку Иззи из квартиры, и утром ее спасли сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>."Вчера она осталась у нас дома, мы сами были в гостях, когда приехали вечером, уже никого не пускали. И вот сегодня утром мы дали спасателям ключи, они сходили и вынесли нам переноску с кошкой, большое им спасибо", - рассказал Ивкин.Иззи девять лет, она очень домашняя кошка, отметил хозяин. "Конечно, она была очень напугана, но сейчас постепенно отходит, все хорошо", - отмети собеседник.Руководство мэрии <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославля</a> и ГУ МЧС по региону в субботу встретились с жильцами пострадавшего дома. Они отметили, что к ним поступают просьбы людей вынести из квартир оставшихся там питомцев. "Все эти вопросы решаются в индивидуальном порядке, если возможно безопасно попасть квартиру, сотрудники МЧС помогают", - отметил глава регионального управления <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Бочаров</a>.В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.

https://ria.ru/20200822/vzryv-1576148875.html

https://ria.ru/20200822/vzryv-1576121138.html

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ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов Три человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Ярославле. Обрушились стены и перекрытия этажей. Под завалами спасатели обнаружили тела двух взрослых и ребенка восьми лет. Пострадало 12 квартир, шесть из них уничтожено полностью. 2020-08-22T15:41 true PT3M00S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, олег бочаров (политик), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия