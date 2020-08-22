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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/1576143786.html
Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, трансляцию ведет телеканал RT. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T15:03
2020-08-22T20:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, выступая на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, трансляцию ведет телеканал RT.По словам главы государства, "если кто-то не хочет работать", губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.Говоря об уличных протестах, Лукашенко отметил, что их координаторы "сидят за рубежом, в соседних странах" и получают поддержку от их властей."Через границу едут разные люди. &lt;...&gt; Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там — под Варшавой, под Вильнюсом", — добавил президент.При этом он призвал простить милиционеров. В первые дни протестов сообщалось о жестких действиях силовиков по их пресечению."Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? "Ноль один", "ноль два", "ноль три" или 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", — сказал президент.Он добавил, что 60 процентов кадров с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, — постановочные.Одной из целей протестов президент назвал создание напряженности в отношениях с Россией."Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", — заявил Лукашенко RT.Отвечая на вопрос, почему глава государства долго не появлялся на публике после выборов, он заявил, что предвидел острое развитие событий."Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция. — Прим. ред.) к этому готовились: "если выйдут лукашенковцы, то будем мочить". Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", — пояснил он.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.Как заявили в милиции, три человека погибли.
https://ria.ru/20200821/agrokombinat-1576091325.html
https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html
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Поезд - стой! Раз-два! А может проще новые выборы провести? РЕАЛЬНЫЕ.
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Круто..
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

15:03 22.08.2020 (обновлено: 20:33 22.08.2020)
156704
© AFP 2020 / BelTA/ Nikolay Petrov Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AFP 2020 / BelTA/ Nikolay Petrov
МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, трансляцию ведет телеканал RT.
По словам главы государства, "если кто-то не хочет работать", губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять.
"Не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает — с понедельника замок на ворота, остановим. Люди остынут — разберемся, кого потом пригласить на это предприятие. С понедельника", — сказал президент.
На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики Романа Головченко, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.
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Говоря об уличных протестах, Лукашенко отметил, что их координаторы "сидят за рубежом, в соседних странах" и получают поддержку от их властей.
"Через границу едут разные люди. <...> Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там — под Варшавой, под Вильнюсом", — добавил президент.
При этом он призвал простить милиционеров. В первые дни протестов сообщалось о жестких действиях силовиков по их пресечению.
"Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? "Ноль один", "ноль два", "ноль три" или 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", — сказал президент.
Он добавил, что 60 процентов кадров с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, — постановочные.
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Одной из целей протестов президент назвал создание напряженности в отношениях с Россией.
"Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", — заявил Лукашенко RT.
Отвечая на вопрос, почему глава государства долго не появлялся на публике после выборов, он заявил, что предвидел острое развитие событий.
"Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция. — Прим. ред.) к этому готовились: "если выйдут лукашенковцы, то будем мочить". Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", — пояснил он.
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Ситуация в Белоруссии

После президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.
В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.
Как заявили в милиции, три человека погибли.

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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Поезд - стой! Раз-два! А может проще новые выборы провести? РЕАЛЬНЫЕ.
22 августа, 15:09
sergey art357
194153211692
Круто..
22 августа, 15:05
elya.velichutina
5472562544
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