https://ria.ru/20200822/1576143786.html

Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия с понедельника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на митинге в Гродно, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, трансляцию ведет телеканал RT. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T15:03

2020-08-22T15:03

2020-08-22T20:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг — РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, выступая на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, поручил с 24 августа закрыть бастующие предприятия, трансляцию ведет телеканал RT.По словам главы государства, "если кто-то не хочет работать", губернаторы и председатели исполкомов не должны заставлять.На ряде белорусских предприятий сообщали о бастующих работниках, говорилось об остановке производств. Однако, по данным премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романа Головченко</a>, все организации реального сектора экономики работают в штатном режиме.Говоря об уличных протестах, Лукашенко отметил, что их координаторы "сидят за рубежом, в соседних странах" и получают поддержку от их властей."Через границу едут разные люди. <...> Приехали, машут флагами, бузят, вас подбивают на беспорядки. Ядро зачинщиков беспорядков — не гродненцы, не белорусы. Они сидят там — под Варшавой, под Вильнюсом", — добавил президент.При этом он призвал простить милиционеров. В первые дни протестов сообщалось о жестких действиях силовиков по их пресечению."Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улице? Кому вы будете звонить? "Ноль один", "ноль два", "ноль три" или 101, 102, 103 — мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей. Это ваши люди. Даже если они где-то ошиблись, простите им", — сказал президент.Он добавил, что 60 процентов кадров с пострадавшими, демонстрирующими синяки после акций, — постановочные.Одной из целей протестов президент назвал создание напряженности в отношениях с Россией."Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", — заявил Лукашенко RT.Отвечая на вопрос, почему глава государства долго не появлялся на публике после выборов, он заявил, что предвидел острое развитие событий."Честно скажу, я знал, что так будет. Я боялся столкновений в тот острый период. И они (оппозиция. — Прим. ред.) к этому готовились: "если выйдут лукашенковцы, то будем мочить". Я боялся, что пострадают эти люди. Поэтому мы делали паузу. Ну, может, немножко перебрали", — пояснил он.Ситуация в БелоруссииПосле президентских выборов, которые прошли 9 августа, по всей стране начались акции протеста. В голосовании победил Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.В первые дни силовики жестко подавляли уличные протесты, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, в том числе более 120 силовиков.Как заявили в милиции, три человека погибли.

https://ria.ru/20200821/agrokombinat-1576091325.html

https://ria.ru/20200822/lukashenko-1576124970.html

https://ria.ru/20200822/protesty-1576137156.html

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

sergey art357 Поезд - стой! Раз-два! А может проще новые выборы провести? РЕАЛЬНЫЕ. 994

elya.velichutina Круто.. 629

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире