Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200822/1576141618.html
Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей
В Зеленоградском вольерном комплексе "‎Дом лани"‎ живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
2020-08-22T14:45
2020-08-22T14:51
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576140366_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_3666db2203876731256997dfe2de56f0.jpg
зеленоград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Где гуляет Бэмби: рассказываем, где любоваться пятнистыми ланями в естественной среде
В Зеленоградском вольерном комплексе «‎Дом лани»‎ живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
2020-08-22T14:45
true
PT3M54S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/16/1576140366_160:0:640:360_1400x0_80_0_0_96f483925f5ae1e7180b08810c3e4b8d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, зеленоград, животные, видео
Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей
В Зеленоградском вольерном комплексе "‎Дом лани"‎ живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
2020-08-22T14:45
true
PT3M54S

Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей

14:45 22.08.2020 (обновлено: 14:51 22.08.2020)
50
В Зеленоградском вольерном комплексе "‎Дом лани"‎ живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
100000
Обсудить 0
Зеленоград
Рекомендуем
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
Самый большой в мире триколор: как отметили День Государственного флага
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Взрыв газа в Ярославле: шесть уничтоженных квартир и разбор завалов
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
Мы все умрём. Повсеместное внедрение систем распознавания лиц
Kristina Zvinakeviciute. Работа участника конкурса IGPOTY Macro Art 14
Ботаническая петля и загаданные желания: лучшие макроснимки года
Премьера спектакля Очень смешная комедия о том, как шоу пошло не так
Бывший муж Лолиты стал бездомным
Логотип ОАО РЖД
РБК: в офисах РЖД прошли обыски
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн
Сбербанк сообщил о сбое в мобильном приложении
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Гордон объяснила отказ Ефремова от услуг Пашаева
Кадр из фильма Завтрак у Тиффани
Как кофе стал культурным феноменом — и в каких фильмах сыграл
Сотрудники правоохранительных органов возле Дома правительства на площади Независимости в Минске
Бывшего следователя из Белоруссии задержали в Пскове
Макет орбитальной станции Мир
"Роскосмос" показал Белку и Стрелку в роли агентов украинских спецслужб
Бывший адвокат Эльман Пашаев
Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
Рентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии
Спасение сердца: в Омской области доступен новый кардиостимулятор
Вид на лес с высоты птичьего полета
Как не заблудиться в лесу и найти дорогу домой — советы поисковиков
Хельсинки
Украина выразила протест из-за карты с российским Крымом на финском ТВ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:37В ВОЗ назвали минимальный возраст для ношения маски
03:34В России испытывают боевые модули, установленные на легкие катера ВМФ
03:09Зеленский рассказал, как бы поступил на месте Лукашенко
03:02Источник назвал дату ближайшего космического пуска "Союза"
02:27В Германии прошел экспериментальный COVID-концерт
02:10СМИ: Канье Уэст подал в Луизиане заявку на участие в выборах президента
02:05Эксперт рассказал, как вложиться в криптовалюту и не прогореть
02:00В Роспотребнадзоре рассказали о сроке службы кухонного инвентаря
01:55"Не ищу логики": Жорин оценил отказ Ефремова от услуг Пашаева
01:40Тауэрский мост сломался при разведении
01:13Пропавшего десять дней назад в Белоруссии мужчину нашли мертвым
00:14В Кубинке откроется форум "Армия-2020"
00:10Пассажирки американской авиакомпании подрались из-за маски на борту
00:01Полицейские в США застрелили темнокожего мужчину
23:20Онищенко назвал размер достойной стипендии
23:04В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:53В Минске завершилась акция протеста
22:47Пашаев сообщил о неожиданных доказательствах по делу Ефремова
22:37В мире за сутки еще 275 тысяч человек заболели COVID-19
21:31Мозаики монастыря Хора в Турции не будут доступны зрителям, считают в РПЦ
Лента новостейМолния