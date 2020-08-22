https://ria.ru/20200822/1576141618.html
Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей
В Зеленоградском вольерном комплексе "Дом лани" живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
2020-08-22T14:45
2020-08-22T14:45
2020-08-22T14:51
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зеленоград
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Где гуляет Бэмби: рассказываем, где любоваться пятнистыми ланями в естественной среде
В Зеленоградском вольерном комплексе «Дом лани» живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
2020-08-22T14:45
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, зеленоград, животные, видео
Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей
В Зеленоградском вольерном комплексе "Дом лани" живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.
2020-08-22T14:45
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Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей 14:45 22.08.2020 (обновлено: 14:51 22.08.2020) 50
В Зеленоградском вольерном комплексе "Дом лани" живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.