Увидеть Бэмби: рассказываем, где можно посмотреть на пятнистых ланей

50

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Зеленоградском вольерном комплексе "‎Дом лани"‎ живет уже девять этих прекрасных животных. Подружиться с ними легко: просто приехать к ним в гости и постараться не шуметь.