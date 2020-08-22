https://ria.ru/20200822/1576126148.html
Зеленский выступил против смены площадки переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:29
2020-08-22T12:29
2020-08-22T12:29
донбасс
владимир зеленский
минск
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_0:72:1043:659_1400x0_80_0_0_1849d188974ec45d6ff857dc4234a30f.jpg
<strong>КИЕВ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что не видит смысла в переносе переговоров по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в другое место."Сейчас происходят все разговоры в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Я считаю, что мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены", - сказал он в интервью телеканалу "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".
https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575739322.html
5
донбасс
минск
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575008314_47:0:974:695_1400x0_80_0_0_e8fec10a7aa520ae62afad14d0b91f5e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, владимир зеленский, минск, украина, в мире