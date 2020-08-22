https://ria.ru/20200822/1576126148.html

Зеленский выступил против смены площадки переговоров по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в переносе переговоров по Донбассу из Минска в другое место. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:29

2020-08-22T12:29

2020-08-22T12:29

донбасс

владимир зеленский

минск

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> заявил, что не видит смысла в переносе переговоров по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> из <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в другое место."Сейчас происходят все разговоры в видеоформате из-за COVID. Поэтому я считаю, что от площадки или от города или места это не зависит совсем. Зависит только от людей, которые вовлечены в трехстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Я считаю, что мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать. Город был Минск предложен, там идут эти переговоры. Не вижу, скажем так, содержания для смены", - сказал он в интервью телеканалу "<a href="https://ukraina24.segodnya.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Украина 24</a>".

https://radiosputnik.ria.ru/20200813/1575739322.html

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минск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, владимир зеленский, минск, украина, в мире