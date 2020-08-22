В ярославском вузе рассказали о педагоге, которая погибла при взрыве газа
12:17 22.08.2020 (обновлено: 12:30 22.08.2020)
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© РИА Новости / Анна СоловьеваСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме №5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме №5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Погибшая при взрыве газа в Ярославле педагог Елена Александровна Калошина ранее работала замдекана факультета русской филологии и культуры Ярославского педуниверситета имени К.Д. Ушинского, была истинно интеллигентным человеком, рассказал ректор вуза Михаил Груздев.
Ранее сообщалось, что погибшая – 66-летняя Елена Александровна Калошина работала педагогом в детской школе искусств "Канцона".
Вчера, 11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
"Вчерашняя трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну - педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим", - написал Груздев на своей странице социальной сети Facebook.
В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.