https://ria.ru/20200822/1576125798.html

В ярославском вузе рассказали о педагоге, которая погибла при взрыве газа

Погибшая при взрыве газа в Ярославле педагог Елена Александровна Калошина ранее работала замдекана факультета русской филологии и культуры Ярославского... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T12:17

2020-08-22T12:17

2020-08-22T12:30

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Погибшая при взрыве газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> педагог Елена Александровна Калошина ранее работала замдекана факультета русской филологии и культуры Ярославского педуниверситета имени К.Д. Ушинского, была истинно интеллигентным человеком, рассказал ректор вуза Михаил Груздев.Ранее сообщалось, что погибшая – 66-летняя Елена Александровна Калошина работала педагогом в детской школе искусств "Канцона"."Вчерашняя трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну - педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим", - написал Груздев на своей странице социальной сети <a href="https://www.facebook.com/gruzdevmv" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.

https://ria.ru/20200822/prichina-1576124441.html

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576124038.html

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, общество