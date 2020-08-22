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В ярославском вузе рассказали о педагоге, которая погибла при взрыве газа
Погибшая при взрыве газа в Ярославле педагог Елена Александровна Калошина ранее работала замдекана факультета русской филологии и культуры Ярославского... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T12:17
2020-08-22T12:30
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
общество
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Погибшая при взрыве газа в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> педагог Елена Александровна Калошина ранее работала замдекана факультета русской филологии и культуры Ярославского педуниверситета имени К.Д. Ушинского, была истинно интеллигентным человеком, рассказал ректор вуза Михаил Груздев.Ранее сообщалось, что погибшая – 66-летняя Елена Александровна Калошина работала педагогом в детской школе искусств "Канцона"."Вчерашняя трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну - педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим", - написал Груздев на своей странице социальной сети <a href="https://www.facebook.com/gruzdevmv" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
https://ria.ru/20200822/prichina-1576124441.html
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, общество

В ярославском вузе рассказали о педагоге, которая погибла при взрыве газа

12:17 22.08.2020 (обновлено: 12:30 22.08.2020)
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© РИА Новости / Анна СоловьеваСотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме №5 по улице Батова в Ярославле
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме №5 по улице Батова в Ярославле
© РИА Новости / Анна Соловьева
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме №5 по улице Батова в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Погибшая при взрыве газа в Ярославле педагог Елена Александровна Калошина ранее работала замдекана факультета русской филологии и культуры Ярославского педуниверситета имени К.Д. Ушинского, была истинно интеллигентным человеком, рассказал ректор вуза Михаил Груздев.
Ранее сообщалось, что погибшая – 66-летняя Елена Александровна Калошина работала педагогом в детской школе искусств "Канцона".
Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме № 5 по улице Батова в Ярославле
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"Вчерашняя трагедия в Ярославле унесла жизнь нашей бывшей коллеги, заместителя декана факультета русской филологии и культуры ЯГПУ Елены Александровны Калошиной. На факультете она преподавала детскую литературу. К сожалению, не был знаком с ней лично, но в многочисленных университетских чатах сегодня коллеги и ветераны исключительно с теплотой вспоминают Елену Александровну - педагога, ученого, истинно интеллигентного человека. Светлая память Вам, Елена Александровна. Жуткая трагедия. Искренне скорбим", - написал Груздев на своей странице социальной сети Facebook.
В пятницу вечером в многоэтажном доме Ярославля произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций. Погибли три человека: две женщины и ребенок. По данным МЧС, произошло обрушение во втором подъезде межэтажных перекрытий с 6 по 1 этажи и внешней стены здания с 5 по 3 этажи. Следствие рассматривает несколько версий ЧП в Ярославле, в качестве основной – утечка бытового газа в квартире четвертого этажа.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
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Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльОбщество
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