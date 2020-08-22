https://ria.ru/20200822/1576123911.html
Премию "Инновация-2020" вручили в Нижнем Новгороде всем номинантам
Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:57
2020-08-22T10:57
2020-08-22T10:57
культура
новости культуры
выставки
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
александр иванов (издатель)
нижний новгород
москва
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости.</strong> Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина.Торжественная церемония вручения государственной премии в области современного искусства "Инновация-2020" состоялась в Нижнем Новгороде вечером в пятницу.Такое решение, подчеркивается в сообщении, "призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества".Также "Инновация-2020" вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации "За вклад в развитие современного искусства" был награжден теоретик искусства, философ, публицист, куратор Борис Гройс, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства. Награду "За поддержку современного искусства в России" получило издательство AdMarginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.Премия "Инновация", учрежденная министерством культуры РФ в 2005 году, 13 лет проходила только в Москве. В 2019 году премия впервые покинула пределы столицы и переехала в Нижний Новгород. В этом году премия "Инновация" вручалась в Нижнем Новгороде второй год подряд."Следующий год - 2021 - юбилей Нижнего Новгорода, ему исполнится 800 лет. Я уверен, что "Инновация", которая вышла из столицы и прописалась в Нижнем Новгороде, станет одним из основных событий празднования этого юбилея", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.
https://ria.ru/20200821/iskusstvo-1576037654.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, александр иванов (издатель), нижний новгород, москва
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина.
Торжественная церемония вручения государственной премии в области современного искусства "Инновация-2020" состоялась в Нижнем Новгороде вечером в пятницу.
"Ситуация с пандемией, которая развернулась в процессе работы конкурса "Инновации", внесла свои коррективы и переопределила сам формат премии. Сегодня "Инновация" - не только соревнование лучших, но и общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства, поэтому в этом году единогласным решением жюри лауреатами премии "Инновация-2020" становятся все номинанты", - говорится в сообщении.
Такое решение, подчеркивается в сообщении, "призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества".
Также "Инновация-2020" вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации "За вклад в развитие современного искусства" был награжден теоретик искусства, философ, публицист, куратор Борис Гройс, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства. Награду "За поддержку современного искусства в России" получило издательство AdMarginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.
Премия "Инновация", учрежденная министерством культуры РФ в 2005 году, 13 лет проходила только в Москве. В 2019 году премия впервые покинула пределы столицы и переехала в Нижний Новгород. В этом году премия "Инновация" вручалась в Нижнем Новгороде второй год подряд.
"Следующий год - 2021 - юбилей Нижнего Новгорода, ему исполнится 800 лет. Я уверен, что "Инновация", которая вышла из столицы и прописалась в Нижнем Новгороде, станет одним из основных событий празднования этого юбилея", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.