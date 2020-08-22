Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200822/1576123911.html
Премию "Инновация-2020" вручили в Нижнем Новгороде всем номинантам
Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:57
2020-08-22T10:57
культура
новости культуры
выставки
государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
александр иванов (издатель)
нижний новгород
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155608/83/1556088359_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_876bba2de0da9677684e2f98cb3c1c3a.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости.</strong> Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина.Торжественная церемония вручения государственной премии в области современного искусства "Инновация-2020" состоялась в Нижнем Новгороде вечером в пятницу.Такое решение, подчеркивается в сообщении, "призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества".Также "Инновация-2020" вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации "За вклад в развитие современного искусства" был награжден теоретик искусства, философ, публицист, куратор Борис Гройс, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства. Награду "За поддержку современного искусства в России" получило издательство AdMarginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.Премия "Инновация", учрежденная министерством культуры РФ в 2005 году, 13 лет проходила только в Москве. В 2019 году премия впервые покинула пределы столицы и переехала в Нижний Новгород. В этом году премия "Инновация" вручалась в Нижнем Новгороде второй год подряд."Следующий год - 2021 - юбилей Нижнего Новгорода, ему исполнится 800 лет. Я уверен, что "Инновация", которая вышла из столицы и прописалась в Нижнем Новгороде, станет одним из основных событий празднования этого юбилея", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.
https://ria.ru/20200821/iskusstvo-1576037654.html
нижний новгород
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155608/83/1556088359_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_0836e9e1415f92a78b8698cb74f1e090.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, александр иванов (издатель), нижний новгород, москва

Премию "Инновация-2020" вручили в Нижнем Новгороде всем номинантам

10:57 22.08.2020
259
© РИА Новости / Анна КочароваВыставка номинантов на премию "Инновация" в нижегородском Арсенале
Выставка номинантов на премию Инновация в нижегородском Арсенале
© РИА Новости / Анна Кочарова
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина.
Торжественная церемония вручения государственной премии в области современного искусства "Инновация-2020" состоялась в Нижнем Новгороде вечером в пятницу.
"Ситуация с пандемией, которая развернулась в процессе работы конкурса "Инновации", внесла свои коррективы и переопределила сам формат премии. Сегодня "Инновация" - не только соревнование лучших, но и общее дело всех российских профессионалов в области современного искусства, поэтому в этом году единогласным решением жюри лауреатами премии "Инновация-2020" становятся все номинанты", - говорится в сообщении.
Такое решение, подчеркивается в сообщении, "призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества".
Также "Инновация-2020" вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации "За вклад в развитие современного искусства" был награжден теоретик искусства, философ, публицист, куратор Борис Гройс, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства. Награду "За поддержку современного искусства в России" получило издательство AdMarginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.
Премия "Инновация", учрежденная министерством культуры РФ в 2005 году, 13 лет проходила только в Москве. В 2019 году премия впервые покинула пределы столицы и переехала в Нижний Новгород. В этом году премия "Инновация" вручалась в Нижнем Новгороде второй год подряд.
"Следующий год - 2021 - юбилей Нижнего Новгорода, ему исполнится 800 лет. Я уверен, что "Инновация", которая вышла из столицы и прописалась в Нижнем Новгороде, станет одним из основных событий празднования этого юбилея", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.
Александра Мельникова. Icon Ba (Любовь) из серии Faces (Головы), 2019, лот аукциона Vladey
Вчера, 10:16Культура
Андрей Малахов станет одним из аукционистов торгов Vladey
100000
КультураНовости культурыВыставкиГосударственный музей изобразительных искусств имени А. С. ПушкинаАлександр Иванов (издатель)Нижний НовгородМосква
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске
Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
Города России. Краснодар
Кубань освоила около 60% средств нацпроекта по поддержке МСП
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров отметил большой промышленный потенциал Костромской области
Председатель правления ОАО Российские железные дороги Олег Белозеров
Доходы главы РЖД в 2019 году выросли в два раза
Съезд Демократической партии США в онлайн-режиме
Выборы теряют смысл. Белорусско-американский сценарий фильма ужасов
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Названы причины распространения коронавируса в США
Автомобиль скорой помощи в Германии
Навального доставили в клинику в Берлине
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Роскачество нашло фальсификат на рынке вина
Алексей Навальный
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле
В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
Девушка со смартфоном
Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
Президент РФ Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время совместной пресс-конференции
Путин обсудил с президентом Финляндии ситуацию в Белоруссии
Светлана Тихановская
Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
Рентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии
Спасение сердца: в Омской области доступен новый кардиостимулятор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:44Лукашенко обвинил Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
11:44Лукашенко рассказал о передвижении войск НАТО к границам Белоруссии
11:42Слуцкий прокомментировал решение американского суда по делу россиянки
11:38Американское издание заявило о связи лидеров мятежа в Мали с Россией
11:26Навального доставили в клинику в Берлине
11:25Семья Навального сделает заявление о его состоянии в ближайшие дни
11:20Лукашенко заявил о плане цветной революции в Белоруссии
11:18В СК назвали основную версию взрыва в Ярославле
11:17Лукашенко поручил применить "самые жесткие меры" для защиты Белоруссии
11:13Названы причины распространения коронавируса в США
11:12Лукашенко прибыл на полигон под Гродно, где пройдут военные учения
11:08Эксперты оценили, как работа политтехнологов изменила образ Тихановской
11:00Пострадавшая в ЧП в Ярославле рассказала, как ее вытащили из-под плит
10:50В России за сутки умер 121 человек с COVID-19
10:48В Москве зафиксировали 687 новых случаев заражения коронавирусом
10:48В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
10:47В России за сутки выписали 6147 человек, переболевших COVID-19
10:47Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:46В небе над Японией зафиксировали падение неизвестного небесного тела
10:38При взрыве на заводе в свердловском Асбесте пострадали двое рабочих
Лента новостейМолния