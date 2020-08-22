https://ria.ru/20200822/1576123911.html

Премию "Инновация-2020" вручили в Нижнем Новгороде всем номинантам

Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T10:57

2020-08-22T10:57

2020-08-22T10:57

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нижний новгород

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости.</strong> Лауреатами премии "Инновация-2020" были объявлены все номинанты, сообщает пресс-служба нижегородского Центра современного искусства "Арсенал" - Волго-Вятского филиала ГМИИ им. Пушкина.Торжественная церемония вручения государственной премии в области современного искусства "Инновация-2020" состоялась в Нижнем Новгороде вечером в пятницу.Такое решение, подчеркивается в сообщении, "призвано поддержать деятелей искусства в непростые для всех времена, показать сплоченность и солидарность всего сообщества".Также "Инновация-2020" вручалась в двух внеконкурсных номинациях. В номинации "За вклад в развитие современного искусства" был награжден теоретик искусства, философ, публицист, куратор Борис Гройс, оказавший существенное влияние на понятийный аппарат современного искусства. Награду "За поддержку современного искусства в России" получило издательство AdMarginem и лично Александр Иванов и Михаил Котомин, которые выпускают самую актуальную литературу в смежных дисциплинах.Премия "Инновация", учрежденная министерством культуры РФ в 2005 году, 13 лет проходила только в Москве. В 2019 году премия впервые покинула пределы столицы и переехала в Нижний Новгород. В этом году премия "Инновация" вручалась в Нижнем Новгороде второй год подряд."Следующий год - 2021 - юбилей Нижнего Новгорода, ему исполнится 800 лет. Я уверен, что "Инновация", которая вышла из столицы и прописалась в Нижнем Новгороде, станет одним из основных событий празднования этого юбилея", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Помимо церемонии награждения победителей, в рамках "Инновации-2020" открылось восемь персональных выставок художников из номинаций "Художник года" и "Новая генерация". Они пройдут в нижегородском Арсенале с 23 августа 2020 года по 17 января 2021 года.

https://ria.ru/20200821/iskusstvo-1576037654.html

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новости культуры, выставки, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, александр иванов (издатель), нижний новгород, москва