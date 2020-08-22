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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200822/1576123723.html
В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом
За сутки в 83 регионах зарегистрировали 4921 случай COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T10:48
2020-08-22T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 регионах зарегистрировали 4921 случай <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.У четверти инфицированных нет выраженных симптомов.Умер еще 121 пациент, выписали из больниц 6147 человек.Больше всего новых случаев в Москве (687), Петербурге (183) и Подмосковье (161). Нет заболевших на Чукотке и в Ненецкой автономии.Всего за время пандемии в России зафиксировано 951 897 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 16 310 больных, выздоровели более 767 тысяч. Медики провели более 34 миллионов тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом

10:48 22.08.2020 (обновлено: 11:23 22.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. За сутки в 83 регионах зарегистрировали 4921 случай COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
У четверти инфицированных нет выраженных симптомов.
Умер еще 121 пациент, выписали из больниц 6147 человек.
Больше всего новых случаев в Москве (687), Петербурге (183) и Подмосковье (161). Нет заболевших на Чукотке и в Ненецкой автономии.
Всего за время пандемии в России зафиксировано 951 897 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 16 310 больных, выздоровели более 767 тысяч.
Медики провели более 34 миллионов тестов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
421606
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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