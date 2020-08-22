https://ria.ru/20200822/1576123723.html

В России выявили 4921 новый случай заражения коронавирусом

За сутки в 83 регионах зарегистрировали 4921 случай COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T10:48

2020-08-22T10:48

2020-08-22T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108241_0:195:2950:1854_1400x0_80_0_0_5ee28d9d90fee12b8227af762bb32aa2.jpg

<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> За сутки в 83 регионах зарегистрировали 4921 случай <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.У четверти инфицированных нет выраженных симптомов.Умер еще 121 пациент, выписали из больниц 6147 человек.Больше всего новых случаев в Москве (687), Петербурге (183) и Подмосковье (161). Нет заболевших на Чукотке и в Ненецкой автономии.Всего за время пандемии в России зафиксировано 951 897 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Скончались 16 310 больных, выздоровели более 767 тысяч. Медики провели более 34 миллионов тестов.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

2

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество