https://ria.ru/20200822/1576121743.html

Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать ряд сайтов

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты, которые были заблокированы, и прекратить давление на СМИ, говорится РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T09:17

2020-08-22T09:17

2020-08-22T09:17

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

александр лукашенко

солидарность

белоруссия

оон

в мире

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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты, которые были заблокированы, и прекратить давление на СМИ, говорится в заявлении организации.В нем отмечается, что в пятницу вечером мининформации <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа (белорусская служба "Радио Свобода", телеканал "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>", "Еврорадио", газета "<a href="http://ria.ru/organization_Solidarnost/" target="_blank" data-auto="true">Солидарность</a>" и другие) и политических движений, также "с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Кроме того, сообщили в БАЖ, в пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка госпредприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Белоруссии"."ОО "Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников, считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси… Требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам", - говорится в заявлении, размещенном организацией в <a href="https://www.facebook.com/bajbelarus/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> в субботу.В заявлении отмечается также, что в результате этих действий властей не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и "ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации".Ранее белорусский портал Tut.by сообщал, что в список ресурсов, к которым ограничен доступ по решению мининформа, попали более 70 ресурсов, включая популярные VPN-сервисы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html

https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576116928.html

Александр Белый Это нужно было сделать в первый день! 16

virshych Я бы эти "помойки" даже не регистрировал. 16

4

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, александр лукашенко, солидарность, белоруссия, оон, в мире