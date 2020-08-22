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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200822/1576121743.html
Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать ряд сайтов
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты, которые были заблокированы, и прекратить давление на СМИ, говорится РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T09:17
2020-08-22T09:17
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
солидарность
белоруссия
оон
в мире
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<strong>МИНСК, 22 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты, которые были заблокированы, и прекратить давление на СМИ, говорится в заявлении организации.В нем отмечается, что в пятницу вечером мининформации <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа (белорусская служба "Радио Свобода", телеканал "<a href="http://ria.ru/organization_Belsat/" target="_blank" data-auto="true">Белсат</a>", "Еврорадио", газета "<a href="http://ria.ru/organization_Solidarnost/" target="_blank" data-auto="true">Солидарность</a>" и другие) и политических движений, также "с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Кроме того, сообщили в БАЖ, в пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка госпредприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Белоруссии"."ОО "Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников, считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси… Требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам", - говорится в заявлении, размещенном организацией в <a href="https://www.facebook.com/bajbelarus/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> в субботу.В заявлении отмечается также, что в результате этих действий властей не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и "ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации".Ранее белорусский портал Tut.by сообщал, что в список ресурсов, к которым ограничен доступ по решению мининформа, попали более 70 ресурсов, включая популярные VPN-сервисы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576093378.html
https://ria.ru/20200821/belorussiya-1576116928.html
Это нужно было сделать в первый день!
16
Я бы эти "помойки" даже не регистрировал.
16
4
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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60
мвд белоруссии, александр лукашенко, солидарность, белоруссия, оон, в мире

Белорусская ассоциация журналистов потребовала разблокировать ряд сайтов

09:17 22.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 22 авг - РИА Новости. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты, которые были заблокированы, и прекратить давление на СМИ, говорится в заявлении организации.
В нем отмечается, что в пятницу вечером мининформации Белоруссии ограничило доступ пользователей республики к ряду сайтов медиа (белорусская служба "Радио Свобода", телеканал "Белсат", "Еврорадио", газета "Солидарность" и другие) и политических движений, также "с 9 августа и по настоящее время отсутствует доступ к сайту ОО "Белорусская ассоциация журналистов". Кроме того, сообщили в БАЖ, в пятницу под предлогом выхода из строя печатного станка госпредприятие "Издательство "Белорусский Дом печати" сорвало выпуск очередных номеров газет "Народная Воля" и "Комсомольская правда в Белоруссии".
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"ОО "Белорусская ассоциация журналистов" связывает блокировку интернет-ресурсов и срыв выхода печатных изданий с попыткой властей блокировать информацию о поствыборных протестах в стране и жестком насилии против их участников, считает такие действия косвенной цензурой и воспрепятствованием законной деятельности медиа в Беларуси… Требует от властей страны немедленно прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий, разблокировать доступ к заблокированным сайтам", - говорится в заявлении, размещенном организацией в Facebook в субботу.
В заявлении отмечается также, что в результате этих действий властей не только нарушаются права журналистов и СМИ, но и "ограничивается конституционное право граждан страны на получение полной, достоверной и своевременной информации".

БАЖ требует разблокировать сайты, прекратить давление на прессу, обеспечить выпуск изданий. Заявление В пятницу вечером...

Опубликовано БАЖ - Беларуская асацыяцыя журналістаў Пятница, 21 августа 2020 г.
Ранее белорусский портал Tut.by сообщал, что в список ресурсов, к которым ограничен доступ по решению мининформа, попали более 70 ресурсов, включая популярные VPN-сервисы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоСолидарностьБелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Это нужно было сделать в первый день!
22 августа, 09:35
Александр Белый
1300003
Я бы эти "помойки" даже не регистрировал.
22 августа, 10:06
virshych
1500001
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