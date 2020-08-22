https://ria.ru/20200822/1576119249.html

Власти уточнили число погибших при взрыве газа в доме в Ярославле

Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле увеличилось до трёх, сообщило правительство региона. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T03:51

2020-08-22T03:51

2020-08-22T04:44

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг - РИА Новости.</strong> Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> увеличилось до трёх, сообщило правительство региона.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что под завалами обнаружили тело женщины и ребенка, и число погибших выросло до четырех."Найдено тело ребёнка (предварительно). Общее число погибших - трое", - говорится в сообщении.В пресс-службе ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> по региону подтвердили эту информацию. "Найдены, всего трое погибших", - сказал собеседник агентства.Первоначально при взрыве погибла женщина 1954 года рождения, затем на втором этаже дома под завалами обнаружили тело ещё одной женщины, позже нашли тело мальчика. Ранее глава ГУ МЧС по региону Олег Бочаров заявлял журналистам, что под завалами могут находиться мама и ребенок.

https://ria.ru/20200822/yaroslavl-1576119027.html

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия