"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
03:08 22.08.2020 (обновлено: 05:00 22.08.2020)
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Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, говорится в описании к изобретению, опубликованному Роспатентом.
"Изобретение относится к области экспериментальной отработки прочности конструкций при действии импульсных нагрузок и может быть использовано, в частности, для подтверждения прочности конструкций различных отраслей машиностроения, а также изделий нефтегазовой промышленности, к которым предъявляются требования по прочности в условиях взрывного воздействия", - говорится в описании к патенту.
Изобретение предназначено для увеличения достоверности и точности результатов экспериментов.
В описании к патенту также приводится внешний вид устройства - кассета в виде параллелепипеда, состоящая из крышек, торцевой и боковых планок. Заряды взрывчатых веществ устанавливаются на торцевую планку.
В пресс-службе "Роскосмоса" не смогли оперативно прокомментировать РИА Новости необходимость разработки взрывного устройства.