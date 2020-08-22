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"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке... РИА Новости, 22.08.2020
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россия
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роскосмос
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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, говорится в описании к изобретению, опубликованному <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатентом</a>.Изобретение предназначено для увеличения достоверности и точности результатов экспериментов.В описании к патенту также приводится внешний вид устройства - кассета в виде параллелепипеда, состоящая из крышек, торцевой и боковых планок. Заряды взрывчатых веществ устанавливаются на торцевую планку.В пресс-службе "Роскосмоса" не смогли оперативно прокомментировать РИА Новости необходимость разработки взрывного устройства.
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60
россия, космос - риа наука, роскосмос

"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство

03:08 22.08.2020 (обновлено: 05:00 22.08.2020)
6398
© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанкЛоготип госкорпорации "Роскосмос"
Логотип госкорпорации Роскосмос
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Логотип госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, говорится в описании к изобретению, опубликованному Роспатентом.
"Изобретение относится к области экспериментальной отработки прочности конструкций при действии импульсных нагрузок и может быть использовано, в частности, для подтверждения прочности конструкций различных отраслей машиностроения, а также изделий нефтегазовой промышленности, к которым предъявляются требования по прочности в условиях взрывного воздействия", - говорится в описании к патенту.
Изобретение предназначено для увеличения достоверности и точности результатов экспериментов.
В описании к патенту также приводится внешний вид устройства - кассета в виде параллелепипеда, состоящая из крышек, торцевой и боковых планок. Заряды взрывчатых веществ устанавливаются на торцевую планку.
В пресс-службе "Роскосмоса" не смогли оперативно прокомментировать РИА Новости необходимость разработки взрывного устройства.
Тень на земной поверхности от кольцевого солнечного затмения с борта Международной космической станции
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