https://ria.ru/20200822/1576118883.html

"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T03:08

2020-08-22T03:08

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хочу стать космонавтом

россия

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.</strong> Госкорпорация "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank">Роскосмос</a>" получила патент на "взрывное устройство для создания ударной волны", которое может быть применено для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, говорится в описании к изобретению, опубликованному <a href="http://ria.ru/organization_Rospatent/" target="_blank" data-auto="true">Роспатентом</a>.Изобретение предназначено для увеличения достоверности и точности результатов экспериментов.В описании к патенту также приводится внешний вид устройства - кассета в виде параллелепипеда, состоящая из крышек, торцевой и боковых планок. Заряды взрывчатых веществ устанавливаются на торцевую планку.В пресс-службе "Роскосмоса" не смогли оперативно прокомментировать РИА Новости необходимость разработки взрывного устройства.

https://ria.ru/20200821/proverka-1576105644.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, роскосмос