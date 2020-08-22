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В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме
Плиты шестого этажа в пострадавшем от взрыва газа доме в Ярославле могут рухнуть, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров. РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T00:18
2020-08-22T00:18
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Плиты шестого этажа в пострадавшем от взрыва газа доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> могут рухнуть, сообщил журналистам начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону Олег Бочаров.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.Он отметил, что предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем-четвертом этаже.
https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме

00:18 22.08.2020
478
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкВзрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
Взрыв газа в десятиэтажном доме в Ярославле
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости. Плиты шестого этажа в пострадавшем от взрыва газа доме в Ярославле могут рухнуть, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров.
Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.
"Произошло обрушение пола шестого этажа и конструкции обрушились на первый этаж. Получился такой спрессованный завал. И есть опасность обрушения висящих плит шестого этажа, поэтому разбор осложняется этой угрозой. Соответственно разбор осуществляется с мерами предосторожности", - рассказал Бочаров.
Он отметил, что предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем-четвертом этаже.
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Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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