https://ria.ru/20200822/1576117547.html

В Ярославле могут рухнуть плиты этажа в пострадавшем от взрыва газа доме

Плиты шестого этажа в пострадавшем от взрыва газа доме в Ярославле могут рухнуть, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС России по региону Олег Бочаров. РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T00:18

2020-08-22T00:18

2020-08-22T00:18

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 22 авг – РИА Новости.</strong> Плиты шестого этажа в пострадавшем от взрыва газа доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> могут рухнуть, сообщил журналистам начальник ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону Олег Бочаров.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.Он отметил, что предварительно, эпицентр взрыва находился на третьем-четвертом этаже.

https://ria.ru/20200821/ochevidtsy-1576116701.html

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия