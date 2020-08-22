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Спасение сердца: в Омской области доступен новый кардиостимулятор

Сложную операцию по имплантации пациенту кардиостимулятора провели омские хирурги под руководством опытного коллеги из Томска, сообщает портал правительства... РИА Новости, 22.08.2020

2020-08-22T08:00

2020-08-22T08:00

2020-08-22T11:52

хорошие новости

хорошие новости

омская область

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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Сложную операцию по имплантации пациенту кардиостимулятора провели омские хирурги под руководством опытного коллеги из Томска, сообщает портал правительства Омской области. Этот кардиостимулятор может не только автономно контролировать сердечный ритм, но и синхронизировать работу различных отделов сердца, а в случае необходимости — выполнить процедуру дефибрилляции и устранить аритмию.Хирурги провели операцию 45-летнему омичу. Она длилась более двух часов и была проведена малоинвазивным путем. После такого оперативного вмешательства пациент уже через сутки сможет самостоятельно передвигаться, а через пять-семь дней — вернуться к обычной жизни.Раньше подобные операции проводились только в федеральных центрах, но омские кардиохирурги прошли обучение и теперь смогут оперировать тяжелых больных на базе диспансера.Имплантация кардиостимулятора проводится пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, которым уже не помогает обычное медикаментозное лечение: они могут стать инвалидами, и в последующем их ждет только пересадка сердца.У пациентов с кардиостимулятором наблюдается значительное улучшение состояния, они могут вернуться к привычной жизни и гораздо легче переносят повседневные физические нагрузки.

омская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, омская область