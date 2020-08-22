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Спасение сердца: в Омской области доступен новый кардиостимулятор
Сложную операцию по имплантации пациенту кардиостимулятора провели омские хирурги под руководством опытного коллеги из Томска, сообщает портал правительства... РИА Новости, 22.08.2020
2020-08-22T08:00
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омская область
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<strong>МОСКВА, 22 авг — РИА Новости.</strong> Сложную операцию по имплантации пациенту кардиостимулятора провели омские хирурги под руководством опытного коллеги из Томска, сообщает портал правительства Омской области. Этот кардиостимулятор может не только автономно контролировать сердечный ритм, но и синхронизировать работу различных отделов сердца, а в случае необходимости — выполнить процедуру дефибрилляции и устранить аритмию.Хирурги провели операцию 45-летнему омичу. Она длилась более двух часов и была проведена малоинвазивным путем. После такого оперативного вмешательства пациент уже через сутки сможет самостоятельно передвигаться, а через пять-семь дней — вернуться к обычной жизни.Раньше подобные операции проводились только в федеральных центрах, но омские кардиохирурги прошли обучение и теперь смогут оперировать тяжелых больных на базе диспансера.Имплантация кардиостимулятора проводится пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, которым уже не помогает обычное медикаментозное лечение: они могут стать инвалидами, и в последующем их ждет только пересадка сердца.У пациентов с кардиостимулятором наблюдается значительное улучшение состояния, они могут вернуться к привычной жизни и гораздо легче переносят повседневные физические нагрузки.
омская область
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РИА Новости
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60
хорошие новости, омская область

Спасение сердца: в Омской области доступен новый кардиостимулятор

08:00 22.08.2020 (обновлено: 11:52 22.08.2020)
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© РИА Новости / Александр КондратюкРентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии
Рентгенохирург работает в операционно-ангиографическом комплексе центра сердечно-сосудистой хирургии
© РИА Новости / Александр Кондратюк
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Сложную операцию по имплантации пациенту кардиостимулятора провели омские хирурги под руководством опытного коллеги из Томска, сообщает портал правительства Омской области. Этот кардиостимулятор может не только автономно контролировать сердечный ритм, но и синхронизировать работу различных отделов сердца, а в случае необходимости — выполнить процедуру дефибрилляции и устранить аритмию.
Хирурги провели операцию 45-летнему омичу. Она длилась более двух часов и была проведена малоинвазивным путем. После такого оперативного вмешательства пациент уже через сутки сможет самостоятельно передвигаться, а через пять-семь дней — вернуться к обычной жизни.
Раньше подобные операции проводились только в федеральных центрах, но омские кардиохирурги прошли обучение и теперь смогут оперировать тяжелых больных на базе диспансера.
Имплантация кардиостимулятора проводится пациентам с тяжелой сердечной недостаточностью, которым уже не помогает обычное медикаментозное лечение: они могут стать инвалидами, и в последующем их ждет только пересадка сердца.
У пациентов с кардиостимулятором наблюдается значительное улучшение состояния, они могут вернуться к привычной жизни и гораздо легче переносят повседневные физические нагрузки.
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