https://ria.ru/20200821/zhurnalisty-1576101186.html

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T16:02

2020-08-21T16:02

2020-08-21T16:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минская область

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают"."Нормально, ситуация стабилизировалась (в Белтелерадиокомпании). Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - заявил Лукашенко, говоря о забастовке ряда сотрудников Белтелерадиокомпании.Как передает Sputnik Беларусь в своем <a href="https://t.me/sputnikby/5013" target="_blank" rel="nofollow noopener">telegram-канале</a>, Лукашенко в пятницу посетил агрокомбинат "Дзержинский" в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>, где пообщался с коллективом. Он пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать"."Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, половина тех, которые... бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - (захотели) назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "свято место пусто не бывает". Лукашенко также обратил внимание, что в России работают около 60 тысяч белорусов, так называемых "гастарбайтеров". "На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - подчеркнул глава государства.Ранее часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга - Белтелерадиокомпании - объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях.

https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576096940.html

https://ria.ru/20200821/1576094050.html

Алексей Алекс Наши каналы включи на полную катушку и будет тебе счастье. 11

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минская область

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире