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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200821/zhurnalisty-1576101186.html
Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T16:02
2020-08-21T16:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минская область
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают"."Нормально, ситуация стабилизировалась (в Белтелерадиокомпании). Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - заявил Лукашенко, говоря о забастовке ряда сотрудников Белтелерадиокомпании.Как передает Sputnik Беларусь в своем <a href="https://t.me/sputnikby/5013" target="_blank" rel="nofollow noopener">telegram-канале</a>, Лукашенко в пятницу посетил агрокомбинат "Дзержинский" в <a href="http://ria.ru/location_Minskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Минской области</a>, где пообщался с коллективом. Он пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать"."Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, половина тех, которые... бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - (захотели) назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем", - сказал Лукашенко.Он отметил, что "свято место пусто не бывает". Лукашенко также обратил внимание, что в России работают около 60 тысяч белорусов, так называемых "гастарбайтеров". "На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - подчеркнул глава государства.Ранее часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга - Белтелерадиокомпании - объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях.
https://ria.ru/20200821/lukashenko-1576096940.html
https://ria.ru/20200821/1576094050.html
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минская область
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, минская область, белоруссия, в мире

Лукашенко пригласил в свой пул российских журналистов

16:02 21.08.2020
7763
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
МИНСК, 21 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что пригласил группу российских тележурналистов в свой пул, чтобы белорусские коллеги увидели, "как они работают".
"Нормально, ситуация стабилизировалась (в Белтелерадиокомпании). Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - заявил Лукашенко, говоря о забастовке ряда сотрудников Белтелерадиокомпании.
Как передает Sputnik Беларусь в своем telegram-канале, Лукашенко в пятницу посетил агрокомбинат "Дзержинский" в Минской области, где пообщался с коллективом. Он пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать".
"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, половина тех, которые... бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - (захотели) назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Он отметил, что "свято место пусто не бывает". Лукашенко также обратил внимание, что в России работают около 60 тысяч белорусов, так называемых "гастарбайтеров". "На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - подчеркнул глава государства.
Ранее часть сотрудников крупнейшего белорусского медиахолдинга - Белтелерадиокомпании - объявили о забастовке. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту, в котором среди прочего потребовали признать недействительными результаты президентских выборов и отменить цензуру в СМИ.
Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа, на них в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция страны не признала итоги выборов, считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. После выборов в стране проходят массовые протестные акции, не согласные с их итогами есть и на многих предприятиях.

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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинская областьБелоруссияВ мире
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21 августа, 16:23
Алексей Алекс
550001
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