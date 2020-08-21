https://ria.ru/20200821/zelenskiy-1576091640.html

Зеленский рассказал, как его жена и сын перенесли коронавирус

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с его супругой Еленой после заражения коронавирусом COVID-19 в больнице лечился их сын. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T13:30

2020-08-21T13:30

2020-08-21T13:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

елена зеленская

воз

владимир зеленский

николаевская область

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> сообщил, что вместе с его супругой Еленой после заражения коронавирусом COVID-19 в больнице лечился их сын.Ранее у <a href="http://ria.ru/person_elena-zelenskaya/" target="_blank" data-auto="true">Елены Зеленской</a> выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент также прошел двухнедельную изоляцию, у него вирус не выявили. Позже Зеленская выздоровела после коронавируса COVID-19, ее выписали из больницы, однако она продолжила лечение от двусторонней пневмонии дома."Скажу откровенно, что COVID-19… - это не просто зараза, другого слова нет. Заболела моя жена, и сын, кстати, тоже, и они вместе лечились в больнице", - сказал Зеленский в ходе визита в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевскую область</a>. Трансляцию вел офис президента в <a href="https://www.facebook.com/president.gov.ua" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Зеленский отметил, что дети переносят болезнь "более-менее нормально", а взрослые – очень сложно. "Поверьте нашей семье, никто не боится (заразиться коронавирусом – ред.), пока у тебя кто-то рядом не заболел этой болезнью. Болезнь истощает полностью. Большинству людей три недели, особенно в начале второй недели у людей ощущение, что они умирают", - сказал он.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 100 643 случая инфицирования COVID-19, скончались 2207 человек, 51 078 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200703/1573868320.html

https://ria.ru/20200821/zelenskiy-1576087106.html

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николаевская область

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, елена зеленская, воз, владимир зеленский, николаевская область, украина, в мире