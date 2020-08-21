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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/zelenskiy-1576087106.html
Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины
Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:24
2020-08-21T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>.Система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу сообщила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране за прошедшие сутки выросло на 2106, скончались еще 23 человека."Мы уже на этой волне более двух тысяч (выявленных случаев коронавируса в стране за сутки – ред.), она очень опасная… Мы же не можем … сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и делать переоборудование всех больниц (в инфекционные – ред.). Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать",- сказал Зеленский в ходе визита в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевскую область</a>. Трансляцию вел офис президента в <a href="https://www.facebook.com/president.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он призвал украинцев быть осторожными и ходить в масках, особенно, по его словам, это касается верующих, которые посещают церкви, а также тех, кто собирается на свадьбу и в другие места скопления людей.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 100 643 случая инфицирования COVID-19, скончались 2207 человек, 51 078 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200815/1575819876.html
Какой системы? Медицинской? Что это за система такая на Украине? Нет там уже давно никакой медицины....
22
Вся Украина сплошной коллапс!
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины

12:24 21.08.2020
4191
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 21 авг – РИА Новости. Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины Владимир Зеленский.
Система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу сообщила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране за прошедшие сутки выросло на 2106, скончались еще 23 человека.
"Мы уже на этой волне более двух тысяч (выявленных случаев коронавируса в стране за сутки – ред.), она очень опасная… Мы же не можем … сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и делать переоборудование всех больниц (в инфекционные – ред.). Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать",- сказал Зеленский в ходе визита в Николаевскую область. Трансляцию вел офис президента в Facebook.
Он призвал украинцев быть осторожными и ходить в масках, особенно, по его словам, это касается верующих, которые посещают церкви, а также тех, кто собирается на свадьбу и в другие места скопления людей.
Владимир Зеленский
15 августа, 10:19
Зеленский оценил решение Минска о передаче задержанных россиян Москве
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 100 643 случая инфицирования COVID-19, скончались 2207 человек, 51 078 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
9561918
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Владимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какой системы? Медицинской? Что это за система такая на Украине? Нет там уже давно никакой медицины....
21 августа, 12:27
Егор Панкратов
2200000
Вся Украина сплошной коллапс!
21 августа, 12:30
Арсений Новиков
1310000
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