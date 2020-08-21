https://ria.ru/20200821/zelenskiy-1576087106.html

Зеленский предупредил о возможном коллапсе медицинской системы Украины

Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на Украине, с которым государство не сможет ничего сделать, завил... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:24

2020-08-21T12:24

2020-08-21T12:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573915811_0:0:2644:1487_1400x0_80_0_0_e5928dd17ce4b726ab1623f62ed77314.jpg

<strong>КИЕВ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Дальнейший рост количества заразившихся коронавирусом приведет к коллапсу медицинской системы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, с которым государство не сможет ничего сделать, завил на брифинге в пятницу президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a>.Система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в пятницу сообщила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в стране за прошедшие сутки выросло на 2106, скончались еще 23 человека."Мы уже на этой волне более двух тысяч (выявленных случаев коронавируса в стране за сутки – ред.), она очень опасная… Мы же не можем … сделать только инфекционные больницы и поставить там кровати и делать переоборудование всех больниц (в инфекционные – ред.). Поэтому увеличение количества заразившихся для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать",- сказал Зеленский в ходе визита в <a href="http://ria.ru/location_Mykolaiv_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Николаевскую область</a>. Трансляцию вел офис президента в <a href="https://www.facebook.com/president.gov.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Он призвал украинцев быть осторожными и ходить в масках, особенно, по его словам, это касается верующих, которые посещают церкви, а также тех, кто собирается на свадьбу и в другие места скопления людей.Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 100 643 случая инфицирования COVID-19, скончались 2207 человек, 51 078 выздоровели.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200815/1575819876.html

Егор Панкратов Какой системы? Медицинской? Что это за система такая на Украине? Нет там уже давно никакой медицины.... 22

Арсений Новиков Вся Украина сплошной коллапс! 14

8

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, владимир зеленский, украина, в мире