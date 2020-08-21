https://ria.ru/20200821/zavtrak-1576105024.html
Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака
Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:16
2020-08-21T17:16
2020-08-21T17:16
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня.По ее словам, ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.Соломеина отметила, что, если перенести первый прием пищи на пять-шесть часов, положительный эффект не изменится.
https://ria.ru/20200522/1571825202.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня.
По ее словам, ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.
"Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает — она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон", - объяснила врач в комментарии E1.ru
.
Соломеина отметила, что, если перенести первый прием пищи на пять-шесть часов, положительный эффект не изменится.
"Если период голодания растянется на больший срок, чувствительность к инсулину будет еще выше, то есть организм будет еще эффективнее использовать глюкозу", - заключила она.