https://ria.ru/20200821/zavtrak-1576105024.html

Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака

Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T17:16

2020-08-21T17:16

2020-08-21T17:16

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня.По ее словам, ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.Соломеина отметила, что, если перенести первый прием пищи на пять-шесть часов, положительный эффект не изменится.

https://ria.ru/20200522/1571825202.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество