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Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака
Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T17:16
2020-08-21T17:16
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня.По ее словам, ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.Соломеина отметила, что, если перенести первый прием пищи на пять-шесть часов, положительный эффект не изменится.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
здоровье - общество, общество

Диетолог развеяла популярный миф о пользе завтрака

17:16 21.08.2020
3950
© Fotolia / Mara ZemgalieteОвсяная каша
Овсяная каша
© Fotolia / Mara Zemgaliete
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Диетолог Светлана Соломеина развеяла миф о том, что завтрак является самым важным приемом пищи в течение дня.
По ее словам, ошибочно считать, что именно утром углеводы дают большое количество энергии и не приводят к набору лишних килограммов.
"Якобы это происходит из-за повышенной чувствительности к инсулину. Но по часам чувствительность к инсулину не работает — она повышается после минимум восьми часов голодания, как раз того времени, которое человек обычно тратит на сон", - объяснила врач в комментарии E1.ru.
Соломеина отметила, что, если перенести первый прием пищи на пять-шесть часов, положительный эффект не изменится.
"Если период голодания растянется на больший срок, чувствительность к инсулину будет еще выше, то есть организм будет еще эффективнее использовать глюкозу", - заключила она.
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