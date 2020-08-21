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https://ria.ru/20200821/zavaly-1576115727.html
Под завалами дома в Ярославле ищут восьмилетнего ребенка
Под завалами обрушившегося в Ярославле дома, где взорвался газ, может находиться восьмилетний ребенок, сообщил РИА Новости представитель областного МЧС. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:18
2020-08-21T23:49
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости.</strong> Под завалами обрушившегося в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> дома, где взорвался газ, может находиться восьмилетний ребенок, сообщил РИА Новости представитель областного <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Он уточнил, что об этом рассказали жильцы, информацию проверяют."Сейчас разбирают завалы, работают кинологи с собаками", — добавил собеседник агентства.По его словам, спасатели объявили минуту тишины, но никаких звуков из-под обломков не услышали.Взрыв газа произошел в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. По предварительной информации, желающих разместят в администрации Дзержинского района, а затем в гостинице.В обрушившемся здании отключили газ и электричество.Власти объявили в Ярославле режим ЧС городского уровня.Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что полиция, оцепившая дом, предупредила прохожих об угрозе обрушения балкона в новостройке напротив, там сдвинулась кирпичная кладка. Место огородили сигнальной лентой.В двух многоэтажках также выбило окна взрывной волной.
https://ria.ru/20200821/vzryvy-1576115961.html
https://ria.ru/20200821/vzryv-1576113487.html
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Новости
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РИА Новости
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Кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Ярославле
Так сейчас выглядит дом в Ярославле, где произошел взрыв. Спасатели разбирают завалы.
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

Под завалами дома в Ярославле ищут восьмилетнего ребенка

22:18 21.08.2020 (обновлено: 23:49 21.08.2020)
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Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
Фото очевидца на месте взрыва газа в жилом 10-этажном доме в Ярославле
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Под завалами обрушившегося в Ярославле дома, где взорвался газ, может находиться восьмилетний ребенок, сообщил РИА Новости представитель областного МЧС.
Он уточнил, что об этом рассказали жильцы, информацию проверяют.
"Сейчас разбирают завалы, работают кинологи с собаками", — добавил собеседник агентства.
По его словам, спасатели объявили минуту тишины, но никаких звуков из-под обломков не услышали.
Взрыв газа в Ярославле
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Взрыв газа произошел в квартире десятиэтажного дома № 5 по улице Батова. Обрушились перекрытия с третьего по пятый этаж.
Одна женщина погибла, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы.
СК и прокуратура начали проверки, открыто уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека".
В МЧС сообщили об эвакуации 160 человек — жителей всех трех подъездов дома. По предварительной информации, желающих разместят в администрации Дзержинского района, а затем в гостинице.
Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
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Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что полиция, оцепившая дом, предупредила прохожих об угрозе обрушения балкона в новостройке напротив, там сдвинулась кирпичная кладка. Место огородили сигнальной лентой.
В двух многоэтажках также выбило окна взрывной волной.
3128656
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Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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