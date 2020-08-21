https://ria.ru/20200821/zavaly-1576114739.html

Под завалами дома в Ярославле могут находиться женщина и ребенок

Женщина и ребенок могут находиться под завалами после взрыва газа в доме в Ярославле, сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости, 21.08.2020

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взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости. </strong>Женщина и ребенок могут находиться под завалами после взрыва газа в доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщили в экстренных службах региона. "Под завалами, предположительно, два человека - женщина и ребенок", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова. 2020-08-21T21:07 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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