https://ria.ru/20200821/zakharova-1576095712.html

Россия вынуждена обороняться от фейков, заявила Захарова

Россия не ведет информационную войну, а в большей степени вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:37

2020-08-21T14:37

2020-08-21T14:37

медиавойны

мария захарова

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Россия не ведет информационную войну, а в большей степени вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в ходе XI Северо-Кавказского молодёжного форума "Машук"."Мы констатируем атаку, то есть это реальное такое наступление. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведем наступление, мы не ведем какую-то информационную войну. Мы пытаемся купировать негативный эффект, минимизировать его и при этом вести нормальную информационную работу, предполагающую рассказ о том, что происходит в нашей стране, в нашей внешней и внутренней политике", - сказала Захарова."Это все очень сложно, потому что силы неравные. Те бюджеты, количественные показатели, методология, которая используется нашими партнерами, прежде всего западными, это все в огромных масштабах, это несопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ", - отметила она.По ее словам, сегодня разоблачение фейков в отношении нашей страны происходит быстро, и не надо ждать десять лет, как могло быть ранее.В 2020 году "Машук" проходит в одиннадцатый раз, он продлится с 10 по 26 августа.Как ранее сообщил пресс-центр форума, более 4,5 тысячи человек участвуют в работе форума "Машук", который впервые проходит в режиме онлайн.

https://ria.ru/20200729/1575092494.html

https://ria.ru/20200724/1574884038.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

медиавойны, мария захарова, общество