Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200821/zakharova-1576095712.html
Россия вынуждена обороняться от фейков, заявила Захарова
Россия не ведет информационную войну, а в большей степени вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:37
2020-08-21T14:37
медиавойны
мария захарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_0:117:3124:1874_1400x0_80_0_0_ea361382b0abdb810aaa7a282c024a22.jpg
<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Россия не ведет информационную войну, а в большей степени вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов, заявила официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> в ходе XI Северо-Кавказского молодёжного форума "Машук"."Мы констатируем атаку, то есть это реальное такое наступление. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведем наступление, мы не ведем какую-то информационную войну. Мы пытаемся купировать негативный эффект, минимизировать его и при этом вести нормальную информационную работу, предполагающую рассказ о том, что происходит в нашей стране, в нашей внешней и внутренней политике", - сказала Захарова."Это все очень сложно, потому что силы неравные. Те бюджеты, количественные показатели, методология, которая используется нашими партнерами, прежде всего западными, это все в огромных масштабах, это несопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ", - отметила она.По ее словам, сегодня разоблачение фейков в отношении нашей страны происходит быстро, и не надо ждать десять лет, как могло быть ранее.В 2020 году "Машук" проходит в одиннадцатый раз, он продлится с 10 по 26 августа.Как ранее сообщил пресс-центр форума, более 4,5 тысячи человек участвуют в работе форума "Машук", который впервые проходит в режиме онлайн.
https://ria.ru/20200729/1575092494.html
https://ria.ru/20200724/1574884038.html
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571821997_197:0:2928:2048_1400x0_80_0_0_ceefecb35c3e3a7fb407222b5beb7a9b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
медиавойны, мария захарова, общество

Россия вынуждена обороняться от фейков, заявила Захарова

14:37 21.08.2020
827
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия не ведет информационную войну, а в большей степени вынуждена обороняться от фейков и информационных вбросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе XI Северо-Кавказского молодёжного форума "Машук".
"Мы констатируем атаку, то есть это реальное такое наступление. Мы в большей степени вынуждены обороняться, потому что мы не ведем наступление, мы не ведем какую-то информационную войну. Мы пытаемся купировать негативный эффект, минимизировать его и при этом вести нормальную информационную работу, предполагающую рассказ о том, что происходит в нашей стране, в нашей внешней и внутренней политике", - сказала Захарова.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
29 июля, 11:21
Косачев ответил на заявления о распространении Россией фейков о COVID-19
"Это все очень сложно, потому что силы неравные. Те бюджеты, количественные показатели, методология, которая используется нашими партнерами, прежде всего западными, это все в огромных масштабах, это несопоставимо ни с какими бюджетами никаких российских СМИ", - отметила она.
По ее словам, сегодня разоблачение фейков в отношении нашей страны происходит быстро, и не надо ждать десять лет, как могло быть ранее.
В 2020 году "Машук" проходит в одиннадцатый раз, он продлится с 10 по 26 августа.
Как ранее сообщил пресс-центр форума, более 4,5 тысячи человек участвуют в работе форума "Машук", который впервые проходит в режиме онлайн.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
24 июля, 18:10
В Совфеде обвинили Лондон в использовании фейков из-за ситуации с RT
3221213
Обсудить 8
МедиавойныМария ЗахароваОбщество
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Журналисты пожаловались на неопрятного посетителя суда по делу Ефремова
Кадры задержания противника белорусской оппозиции на пресс-конференции Тихановской
В Литве на пресс-конференции Тихановской задержали противника оппозиции
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
Врач назвал вещество, найденное на одежде Навального
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Экономист назвал признаки "великой революции" в США
Светлана Тихановская
Тихановскую "опутали" литовские спецслужбы, заявил Лукашенко
Сотрудник полиции
В Москве обокрали машину посольства Перу, сообщил источник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что против Белоруссии действуют несколько центров сил
Омская БСМП №1, где находится Алексей Навальный
В ООН озабочены ситуацией с Навальным
Вспышка на Солнце с американского спутника SOHO
Астрофизики научились точно предсказывать солнечные вспышки
Владимир Макей
Минск рассматривает давление ЕС как недоброжелательные шаги
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза рассказал о "реальном положении дел" в Крыму
Северо-Крымский канал
В Крыму назвали условие Зеленского по водоснабжению полуострова клоунадой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил США в организации беспорядков в Белоруссии
Алексей Навальный
Главврач больницы в Омске объяснил, чем опасен авиаперелет для Навального
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пообещал проводить жесткую политику по стабилизации обстановки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:13В Ярославле завершили спасательные работы на месте взрыва газа в доме
04:02Кардиолог указал на связь сна и слабоумия
04:02Эксперт рассказал, откуда берется эхо в телефоне
03:51Власти уточнили число погибших при взрыве в доме в Ярославле
03:43"Жалкое зрелище": Мясников оценил поведение Ефремова в суде
03:21Момент взрыва в жилом доме в Ярославле попал на видео
03:21Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще одной женщины и ребенка
03:16Эксперт рассказал, какие вещи опасно держать рядом с телефоном
03:11Названо самое гиблое место для грибников
03:08"Роскосмос" запатентовал взрывное устройство
02:51Навального увезли из омской больницы
02:20Эксперт предупредил о вреде беспроводных наушников
02:00Диетолог рассказала, почему нельзя завтракать только кашей
01:51В Ярославле на месте обрушения дома нашли тело второй погибшей
01:30Венесуэла хочет участвовать в производстве российской вакцины от COVID-19
01:22Трунов оценил отказ Ефремова от адвокатов
00:50Европейцы в СБ ООН разошлись с США в вопросе возврата санкций против ИРИ
00:46При взрыве газа Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
00:40В МЧС рассказали, когда ярославцев, пустят в дом, где взорвался газ
00:31Режиссер "Бэтмена" показал новый логотип и постер к фильму
Лента новостейМолния