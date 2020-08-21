https://ria.ru/20200821/yugra-1576090173.html
Медицина Югры готова на случай второй волны COVID-19
Система здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа готова на случай возникновения второй волны распространения коронавируса, сообщила глава региона... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T13:08
2020-08-21T13:08
2020-08-21T13:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Система здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> готова на случай возникновения второй волны распространения коронавируса, сообщила глава региона <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Komarova/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Комарова</a>."По моим оценкам, которые основаны не на личном ощущении, а на оценке экспертов, мы имеем возможности работать в этих экстремальных условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Остается сделать все возможное, чтобы эта вторая волна не наступила",- сказала Комарова в пятницу в прямом эфире в <a href="https://www.instagram.com/nv__komarova/" target="_blank">Instagram</a>.По ее словам, пандемия показала, что наличие сети обсерваторов, изоляторов, медучреждений в Югре "характеризуется как достаточное". Глава региона подчеркнула, что больницы автономного округа способны развернуть в течение короткого времени коечный фонд в необходимом объеме для пациентов с COVID-19."Все остается в наличии. Продолжаем поставки средств индивидуальной защиты для специалистов медучреждений, продолжаем приобретение оборудования, вводим в эксплуатацию новые отделения. Компьютерных томографов у нас 15, 1137 аппаратов искусственной вентиляции легких, мы приобретаем необходимое количество мобильного диагностического оборудования, лекарственных препаратов", - отметила Комарова.Губернатор Югры уточнила, что количество тестов на коронавирус, ежесуточно проводимых в лабораториях медучреждений в регионе, за период пандемии увеличилось примерно в пять раз. "Почти 5 тысяч тестов в сутки делаем... Оборудование позволяет проводить их на высоком уровне достоверности", - сказала она.Комарова также напомнила, что рассуждая о готовности к возможной второй волне COVID-19, важно не забывать о профилактических мерах и соблюдать правила, прописанные специалистами.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://rsport.ria.ru/20200821/koronavirus-1576088799.html
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости.
Система здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа
готова на случай возникновения второй волны распространения коронавируса, сообщила глава региона Наталья Комарова
.
"По моим оценкам, которые основаны не на личном ощущении, а на оценке экспертов, мы имеем возможности работать в этих экстремальных условиях, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. Остается сделать все возможное, чтобы эта вторая волна не наступила",- сказала Комарова в пятницу в прямом эфире в Instagram
.
По ее словам, пандемия показала, что наличие сети обсерваторов, изоляторов, медучреждений в Югре "характеризуется как достаточное". Глава региона подчеркнула, что больницы автономного округа способны развернуть в течение короткого времени коечный фонд в необходимом объеме для пациентов с COVID-19.
"Все остается в наличии. Продолжаем поставки средств индивидуальной защиты для специалистов медучреждений, продолжаем приобретение оборудования, вводим в эксплуатацию новые отделения. Компьютерных томографов у нас 15, 1137 аппаратов искусственной вентиляции легких, мы приобретаем необходимое количество мобильного диагностического оборудования, лекарственных препаратов", - отметила Комарова.
Губернатор Югры уточнила, что количество тестов на коронавирус, ежесуточно проводимых в лабораториях медучреждений в регионе, за период пандемии увеличилось примерно в пять раз. "Почти 5 тысяч тестов в сутки делаем... Оборудование позволяет проводить их на высоком уровне достоверности", - сказала она.
Комарова также напомнила, что рассуждая о готовности к возможной второй волне COVID-19, важно не забывать о профилактических мерах и соблюдать правила, прописанные специалистами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф