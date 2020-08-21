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В ХМАО женщина за рулем иномарки сбила трех девочек
Женщина за рулем иномарки в Ханты-Мансийском автономном округе сбила трех девочек, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:57
2020-08-21T08:57
ханты-мансийский автономный округ
югорск
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Женщина за рулем иномарки в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> сбила трех девочек, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.Авария произошла вечером в четверг в <a href="http://ria.ru/location_JUgorsk/" target="_blank" data-auto="true">Югорске</a>. Согласно информации ведомства, 56-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota сбила трех девочек, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть в неположенном месте."В результате ДТП девочки восьми, шести и пяти лет получили травмы", - сообщили в ГИБДД.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении МВД, дети были доставлены в медучреждение, в связи с дорожным происшествием проводится проверка.
https://ria.ru/20200616/1572997152.html
https://ria.ru/20190808/1557296136.html
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ханты-мансийский автономный округ
югорск
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ханты-мансийский автономный округ, югорск, происшествия

В ХМАО женщина за рулем иномарки сбила трех девочек

08:57 21.08.2020
2658
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Машина скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости. Женщина за рулем иномарки в Ханты-Мансийском автономном округе сбила трех девочек, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.
Авария произошла вечером в четверг в Югорске. Согласно информации ведомства, 56-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota сбила трех девочек, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть в неположенном месте.
Сотрудник полиции
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"В результате ДТП девочки восьми, шести и пяти лет получили травмы", - сообщили в ГИБДД.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении МВД, дети были доставлены в медучреждение, в связи с дорожным происшествием проводится проверка.
Инспектор ГИБДД
8 августа 2019, 12:00
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105511110
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Ханты-Мансийский автономный округЮгорскПроисшествия
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