https://ria.ru/20200821/yugorsk-1576075146.html

В ХМАО женщина за рулем иномарки сбила трех девочек

Женщина за рулем иномарки в Ханты-Мансийском автономном округе сбила трех девочек, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает в пятницу региональное... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:57

2020-08-21T08:57

2020-08-21T08:57

ханты-мансийский автономный округ

югорск

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Женщина за рулем иномарки в <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийском автономном округе</a> сбила трех девочек, переходивших дорогу в неположенном месте, сообщает в пятницу региональное управление ГИБДД.Авария произошла вечером в четверг в <a href="http://ria.ru/location_JUgorsk/" target="_blank" data-auto="true">Югорске</a>. Согласно информации ведомства, 56-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota сбила трех девочек, которые, по предварительным данным, переходили проезжую часть в неположенном месте."В результате ДТП девочки восьми, шести и пяти лет получили травмы", - сообщили в ГИБДД.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении МВД, дети были доставлены в медучреждение, в связи с дорожным происшествием проводится проверка.

https://ria.ru/20200616/1572997152.html

https://ria.ru/20190808/1557296136.html

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ханты-мансийский автономный округ

югорск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, югорск, происшествия