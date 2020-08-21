https://ria.ru/20200821/vzryv-1576117103.html
В Ярославле объявили режим ЧС городского уровня
Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T23:39
2020-08-21T23:39
2020-08-21T23:40
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Режим ЧС объявлен в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщило правительство региона.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка."На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.Сейчас в Дзержинской территориальной администрации проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, отмечают власти."На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200821/vzryvy-1576115961.html
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Спасатели организовали штаб на месте взрыва в Ярославле. Кадры МЧС
На месте взрыва газа в доме в Ярославле спасатели организовали штаб. Сотрудники МЧС продолжают искать людей и разбирать завалы.
2020-08-21T23:39
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PT0M34S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости.
Режим ЧС объявлен в Ярославле
после взрыва газа в многоэтажном доме, сообщило правительство региона.
Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж. Один человек погиб и четверо пострадали, под завалами могут находиться два человека, включая ребенка.
"На территории Ярославля объявлен режим ЧС городского уровня, реагируют силы и средства областной территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Сейчас в Дзержинской территориальной администрации проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, отмечают власти.
"На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы. Всем нуждающимся оперативно оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.