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Ярославский губернатор прервал отпуск из-за взрыва газа в жилом доме
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщила его пресс-секретарь Ирина... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T22:19
2020-08-21T23:11
взрыв газа в ярославле
дмитрий миронов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> прервал свой отпуск из-за взрыва бытового газа в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщила его пресс-секретарь Ирина Горюнова.Вечером в пятницу в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, один человек погиб и четверо пострадали."…Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Более подробную информацию сообщим дополнительно", - сказала Горюнова журналистам.
https://ria.ru/20200821/vzryvy-1576115961.html
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взрыв газа в ярославле, дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

Ярославский губернатор прервал отпуск из-за взрыва газа в жилом доме

22:19 21.08.2020 (обновлено: 23:11 21.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Миронов
Дмитрий Миронов
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщила его пресс-секретарь Ирина Горюнова.
Вечером в пятницу в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По последним данным МЧС, один человек погиб и четверо пострадали.
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"…Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Более подробную информацию сообщим дополнительно", - сказала Горюнова журналистам.
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Взрыв газа в ЯрославлеДмитрий МироновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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