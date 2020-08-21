https://ria.ru/20200821/vzryv-1576115775.html

Ярославский губернатор прервал отпуск из-за взрыва газа в жилом доме

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прервал свой отпуск из-за взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле, сообщила его пресс-секретарь Ирина... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T22:19

2020-08-21T22:19

2020-08-21T23:11

взрыв газа в ярославле

дмитрий миронов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Губернатор Ярославской области <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Миронов</a> прервал свой отпуск из-за взрыва бытового газа в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, сообщила его пресс-секретарь Ирина Горюнова.Вечером в пятницу в Ярославле на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, один человек погиб и четверо пострадали."…Миронов принял решение прервать свой отпуск, чтобы лично разобраться в причинах ЧП и организовать оказание необходимой помощи всем пострадавшим. Более подробную информацию сообщим дополнительно", - сказала Горюнова журналистам.

https://ria.ru/20200821/vzryvy-1576115961.html

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ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, дмитрий миронов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия