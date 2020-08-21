https://ria.ru/20200821/vzryv-1576114257.html
На месте взрыва в доме в Ярославле ликвидировали открытое горение
Открытое горение после взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме в Ярославле удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:51
2020-08-21T20:51
2020-08-21T20:56
взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Открытое горение после взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице <a href="http://ria.ru/person_Sultan_Batov/" target="_blank" data-auto="true">Батова</a> в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, один человек погиб и трое пострадали."Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По его словам, из разрушенного здания были эвакуированы в общей сложно 60 человек.
ярославль
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова.
2020-08-21T20:51
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PT0M37S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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