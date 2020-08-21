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На месте взрыва в доме в Ярославле ликвидировали открытое горение

Открытое горение после взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме в Ярославле удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 21.08.2020

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взрыв газа в ярославле

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Открытое горение после взрыва бытового газа в 10-этажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Ранее сообщалось, что в Ярославле на улице <a href="http://ria.ru/person_Sultan_Batov/" target="_blank" data-auto="true">Батова</a> в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи. По данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, один человек погиб и трое пострадали."Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.По его словам, из разрушенного здания были эвакуированы в общей сложно 60 человек.

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова. 2020-08-21T20:51 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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