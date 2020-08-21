https://ria.ru/20200821/vzryv-1576113487.html

В МЧС рассказали подробности взрыва газа в Ярославле

Обрушение в многоквартирном доме в Ярославле произошло с пятого по третий этаж, погибла женщина, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:26

2020-08-21T20:26

2020-08-21T20:28

ярославская область

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

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<strong>МОСКВА/ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг - РИА Новости.</strong> Обрушение в многоквартирном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a> произошло с пятого по третий этаж, погибла женщина, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, проводится эвакуация. Как отмечали спасатели, погиб один человек, трое пострадали."По прибытию на место установлено, что в жилом десятиэтажном многоквартирном доме произошло обрушение с пятого по третий этаж. Проводится эвакуация жильцов дома. Трое пострадавших. Одна погибшая женщина", - сказали в ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>.

https://ria.ru/20200821/postradavshie-1576113447.html

ярославская область

ярославль

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова. 2020-08-21T20:26 true PT0M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославская область, взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия