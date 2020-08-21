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Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле
Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ярославле. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:14
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взрыв газа в ярославле
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>. На видео, снятом очевидцами, виден пожар после взрыва. Обрушились элементы постройки с третьего по пятый этажи.Ранее стало известно, что в десятиэтажке на улице Батова в Ярославле прогремел взрыв. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. Жильцов дома эвакуируют.На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.
https://ria.ru/20200810/1575582593.html
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ярославль
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова.
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взрыв газа в ярославле, ярославль, происшествия

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Ярославле

20:14 21.08.2020 (обновлено: 20:26 21.08.2020)
8962
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Опубликованы кадры с места взрыва газа в жилом доме в Ярославле.
На видео, снятом очевидцами, виден пожар после взрыва. Обрушились элементы постройки с третьего по пятый этажи.
Ранее стало известно, что в десятиэтажке на улице Батова в Ярославле прогремел взрыв. Известно об одном погибшем и трех пострадавших. Жильцов дома эвакуируют.
На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.
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