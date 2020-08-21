https://ria.ru/20200821/vzryv-1576112879.html

В Ярославле на месте взрыва в доме начался пожар

Пожар начался в 10-этажном доме в Ярославле, где ранее произошел взрыв газа, передают очевидцы с места событий. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T20:05

2020-08-21T20:05

2020-08-21T20:26

взрыв газа в ярославле

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ярославль

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576112727_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f8f52dd68df81c659dbf8afe5fe16812.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Пожар начался в 10-этажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где ранее произошел взрыв газа, передают очевидцы с места событий.Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, проводится эвакуация. По данным экстренных служб, один человек погиб и трое ранены."Горит квартира на четвертом этаже", - пишет один из местных жителей. Кроме того опубликованы видео, на которых видно, обрушение нескольких перекрытий, и вырывающийся из окна огонь.

ярославль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова. 2020-08-21T20:05 true PT0M37S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия