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В Ярославле на месте взрыва в доме начался пожар
Пожар начался в 10-этажном доме в Ярославле, где ранее произошел взрыв газа, передают очевидцы с места событий. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T20:05
2020-08-21T20:26
взрыв газа в ярославле
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославль
происшествия
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Пожар начался в 10-этажном доме в <a href="http://ria.ru/location_JAroslavl/" target="_blank" data-auto="true">Ярославле</a>, где ранее произошел взрыв газа, передают очевидцы с места событий.Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, проводится эвакуация. По данным экстренных служб, один человек погиб и трое ранены."Горит квартира на четвертом этаже", - пишет один из местных жителей. Кроме того опубликованы видео, на которых видно, обрушение нескольких перекрытий, и вырывающийся из окна огонь.
ярославль
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Взрыв в жилом доме в Ярославле. Кадры с места ЧП
Взрыв газа произошел в десятиэтажном жилом доме в Ярославле, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Он уточнил, что ЧП случилось в доме номер пять по улице Батова.
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взрыв газа в ярославле, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославль, происшествия

В Ярославле на месте взрыва в доме начался пожар

20:05 21.08.2020 (обновлено: 20:26 21.08.2020)
1300
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Пожар начался в 10-этажном доме в Ярославле, где ранее произошел взрыв газа, передают очевидцы с места событий.
Ранее сообщалось, что на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным МЧС, проводится эвакуация. По данным экстренных служб, один человек погиб и трое ранены.
"Горит квартира на четвертом этаже", - пишет один из местных жителей. Кроме того опубликованы видео, на которых видно, обрушение нескольких перекрытий, и вырывающийся из окна огонь.
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Взрыв газа в ЯрославлеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯрославльПроисшествия
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