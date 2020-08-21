https://ria.ru/20200821/vklady-1576096480.html
Минск опроверг информацию о заморозке валютных операций
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков опроверг информацию о том, что правительство страны собирается заморозить валютные операции или... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:53
2020-08-21T14:53
2020-08-21T15:14
протесты в белоруссии
светлана тихановская
николай снопков
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 21 авг - РИА Новости.</strong> Первый заместитель премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_nikolay-snopkov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Снопков</a> опроверг информацию о том, что правительство страны собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов."Уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу. Видео опубликовала пресс-служба правительства в Facebook.Как передает telegram-канал<a href="https://t.me/sputnikby/5008" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Sputnik Беларусь,</a> Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов."По его словам, сейчас правительство, наоборот, работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес", - говорится в сообщении агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576068439.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, николай снопков, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 21 авг - РИА Новости.
Первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков
опроверг информацию о том, что правительство страны собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов.
"Уполномочен официально заявить, что о таких программах я не слышал", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в пятницу. Видео опубликовала пресс-служба правительства в Facebook.
Как передает telegram-канал Sputnik Беларусь,
Снопков опроверг информацию о том, что правительство собирается заморозить валютные операции или ввести запрет на снятие вкладов.
"По его словам, сейчас правительство, наоборот, работает над тем, чтобы убрать все бюрократические, административные, сдерживающие барьеры и нормативно-правовые акты, которые негативно влияют на хозяйственную деятельность и бизнес", - говорится в сообщении агентства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко
– по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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