https://ria.ru/20200821/vino-1576076611.html

В Роскачестве рассказали, какие вина предпочитают россияне

Россияне стали покупать больше сухих вин, тогда как сладость в напитке становится немодной, кроме того, российские женщины стали более активны как покупатели... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:49

2020-08-21T09:49

2020-08-21T11:24

илья лоевский

роскачество

вино

общество

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Россияне стали покупать больше сухих вин, тогда как сладость в напитке становится немодной, кроме того, российские женщины стали более активны как покупатели вин, хотя раньше их в основном покупали мужчины, сообщил в интервью РИА Новости заместитель руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачества</a> <a href="https://ria.ru/person_ilya-loevskiy" target="_blank">Илья Лоевский</a>."Еще 10-15 лет назад профиль у потребителя вина существенно отличался от современного. Более 80% вина покупали мужчины, но потребляли его в основном женщины. Сейчас женщины стали более активны как покупатели и выбирают вина, в основном ориентируясь на вкус", - рассказал Лоевский.По его словам, сейчас появляется все больше потребителей, которые не просто покупают вино в качестве некрепкого алкоголя, но и хотят в нем разбираться. "Россияне стали выбирать сухие вина, доля в производстве игристых вин категории "Брют" за последние 10 лет увеличилась в несколько раз. Сладость в вине становится немодной - все больше поклонников у сухих вин", - отметил собеседник агентства."Эксперты отмечают и тренд на рост потребления белых, розовых вин. Розе - это популярная, быстрорастущая категория для покупателя", - добавил он.Кроме того, указал Лоевский, российские покупатели стали предпочитать более тонкие, фруктовые и менее "алкогольные" вина. "Это настоящий вызов для производителей, потому что данная тенденция идет вразрез с климатическими условиями. Климат становится более жарким, виноград набирает больше сахаров, сухие вина становятся более крепкими", - сказал замруководителя организации.<strong><a href="https://ria.ru/20200821/1576056570.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20200821/vino-1576074414.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200806/1575443003.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илья лоевский, роскачество, вино, общество