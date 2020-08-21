https://ria.ru/20200821/vino-1576074847.html

Роскачество нашло фальсификат на рынке вина

Роскачество не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связана с жестким регулированием этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место,... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:16

2020-08-21T09:16

2020-08-21T11:24

россия

роскачество

федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)

алкоголь

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связана с жестким регулированием этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя организации Илья Лоевский."Когда мы говорим о контрафакте, мы подразумеваем продукцию, выпущенную на рынок нелегально, без уплаты налогов, акцизов и других платежей. Стоит отметить, что винный рынок жестко контролируется <a href="http://ria.ru/organization_Rosalkogolregulirovanie/" target="_blank" data-auto="true">Росалкогольрегулированием</a> и системой ЕГАИС, именно поэтому на винном рынке мы не видим контрафактной продукции", - сказал Лоевский.По его словам, в процессе аудита и исследования винного рынка организация определила до 200 миллионов литров виноматериала, которого будет не хватать для того объема производства вина, который актуален сейчас."Это зона риска с точки зрения фальсификаций. Проблема требует активного межведомственного взаимодействия", - заключил собеседник агентства.<strong><a href="https://ria.ru/20200821/1576056570.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью >></a></strong>

https://ria.ru/20200807/1575487076.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), алкоголь, экономика