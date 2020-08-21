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Роскачество нашло фальсификат на рынке вина
Роскачество не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связана с жестким регулированием этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место,... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:16
2020-08-21T11:24
россия
роскачество
федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование)
алкоголь
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связана с жестким регулированием этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя организации Илья Лоевский."Когда мы говорим о контрафакте, мы подразумеваем продукцию, выпущенную на рынок нелегально, без уплаты налогов, акцизов и других платежей. Стоит отметить, что винный рынок жестко контролируется <a href="http://ria.ru/organization_Rosalkogolregulirovanie/" target="_blank" data-auto="true">Росалкогольрегулированием</a> и системой ЕГАИС, именно поэтому на винном рынке мы не видим контрафактной продукции", - сказал Лоевский.По его словам, в процессе аудита и исследования винного рынка организация определила до 200 миллионов литров виноматериала, которого будет не хватать для того объема производства вина, который актуален сейчас."Это зона риска с точки зрения фальсификаций. Проблема требует активного межведомственного взаимодействия", - заключил собеседник агентства.<strong><a href="https://ria.ru/20200821/1576056570.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></strong>
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россия, роскачество, федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (росалкогольрегулирование), алкоголь, экономика

Роскачество нашло фальсификат на рынке вина

09:16 21.08.2020 (обновлено: 11:24 21.08.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
Покупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскачество не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связана с жестким регулированием этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя организации Илья Лоевский.
"Когда мы говорим о контрафакте, мы подразумеваем продукцию, выпущенную на рынок нелегально, без уплаты налогов, акцизов и других платежей. Стоит отметить, что винный рынок жестко контролируется Росалкогольрегулированием и системой ЕГАИС, именно поэтому на винном рынке мы не видим контрафактной продукции", - сказал Лоевский.

"Зато присутствует фальсификат - продукция, которая произведена не из того сырья, которое указано на этикетке. За этим нужно следить, в идеале это должна быть четкая система прослеживаемости сырья, которого, кстати говоря, сейчас на рынке дефицит", - добавил он.

По его словам, в процессе аудита и исследования винного рынка организация определила до 200 миллионов литров виноматериала, которого будет не хватать для того объема производства вина, который актуален сейчас.
"Это зона риска с точки зрения фальсификаций. Проблема требует активного межведомственного взаимодействия", - заключил собеседник агентства.
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РоссияРоскачествоФедеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование)АлкогольЭкономика
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