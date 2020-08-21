Роскачество нашло фальсификат на рынке вина
09:16 21.08.2020 (обновлено: 11:24 21.08.2020)
3768
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПокупательница в винно-водочном магазине в Красноярске
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскачество не наблюдает контрафактного вина на российском рынке, что связана с жестким регулированием этой сферы, однако проблема фальсификата имеет место, заявил в интервью РИА Новости заместитель руководителя организации Илья Лоевский.
"Когда мы говорим о контрафакте, мы подразумеваем продукцию, выпущенную на рынок нелегально, без уплаты налогов, акцизов и других платежей. Стоит отметить, что винный рынок жестко контролируется Росалкогольрегулированием и системой ЕГАИС, именно поэтому на винном рынке мы не видим контрафактной продукции", - сказал Лоевский.
"Зато присутствует фальсификат - продукция, которая произведена не из того сырья, которое указано на этикетке. За этим нужно следить, в идеале это должна быть четкая система прослеживаемости сырья, которого, кстати говоря, сейчас на рынке дефицит", - добавил он.
По его словам, в процессе аудита и исследования винного рынка организация определила до 200 миллионов литров виноматериала, которого будет не хватать для того объема производства вина, который актуален сейчас.
"Это зона риска с точки зрения фальсификаций. Проблема требует активного межведомственного взаимодействия", - заключил собеседник агентства.
7 августа, 13:01На Кубани выпустили коллекцию мороженого из вина