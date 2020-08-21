https://ria.ru/20200821/vezd-1576099512.html

Киргизия разрешила россиянам въезд в страну

Киргизия разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:43

2020-08-21T15:43

2020-08-21T18:33

распространение нового коронавируса

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киргизия

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<strong>БИШКЕК, 21 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизия</a> разрешила въезд гражданам России и еще тридцати стран, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.Отмечается, что это решение объясняется снижением динамики заболеваемости в этих странах.В полный список вошли Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Туркмения, Бельгия, Австрия, Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея, Пакистан, Словения, Кувейт и Япония.В марте 2020 года в связи с пандемией коронавируса Киргизия запретила въезд в страну гражданам иностранных государств, за исключением дипломатов и членов официальных делегаций.Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств 1 августа. Авиакомпании начали выполнять рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Власти также разрешили полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. Десятого августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. Пятнадцатого августа начались рейсы в Швейцарию.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.

https://ria.ru/20200821/aviasoobschenie-1576071298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575936441.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, бишкек, киргизия, в мире