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https://ria.ru/20200821/venetsiya-1576076570.html
В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть
Гипотеза американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые уязвимые с точки зрения экологии места, выглядит как провокация и не... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T09:49
2020-08-21T16:24
адриатическое море
италия
венеция
в мире
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<strong>РИМ, 21 авг — РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Гипотеза американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые уязвимые с точки зрения экологии места, выглядит как провокация и не учитывает культурную ценность подобных территорий, заявила РИА Новости венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси (Caterina Sopradassi).Ранее ученый Эрин Сикамп из Университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях. В других случаях подобным объектам остается возможность "трансформироваться", если затраты на их сохранение слишком велики."Сейчас существует много движений за спасение планеты: если они действуют в формате провокации, то, возможно, так можно сдвинуть дело с места. Но, помимо <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венеции</a>, в мире есть много приморских городов, в том числе исторических, у которых могут быть те же проблемы из-за климатических изменений. И я хочу напомнить, что они не всегда обусловлены деятельностью человека", — сказала Сопрадасси.Она подчеркнула, что Венеция и лагуна, в которой она расположена, обязаны своим появлением именно климатическим изменениям: По ее словам, шесть тысяч лет назад <a href="http://ria.ru/location_Adriaticheskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Адриатическое море</a> было наполовину замерзшим, а ледник доходил до центральной части <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> — до нынешнего города Анкона. Когда льды отступили, образовалась Паданская равнина, где впоследствии появилась Венеция.C простой жительницей Венеции солидарен и представитель городских властей. Член венецианского правительства — асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини (Simone Venturini) назвал подход американских ученых "немного рискованным"."Особенно учитывая, что они над этим долго работали", — смеясь, заявил Вентурини корреспонденту агентства."Человеческое наследие выходит за пределы экономической ценности. Оно напоминает нам, кто мы есть и кем мы были. Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства", — сказал представитель мэрии.Он назвал долгом человечества "сохранять и поддерживать Венецию", как и в случае с другими культурными столицами и другими местами."Важно не только беречь монументальную часть, но и сохранять нематериальное: социальную и культурную жизнь — это двойная задача, стоящая перед миром в отношении Венеции и других крупных городов искусств", — сказал Вентурини.Эрин Сикамп в соавторстве с сотрудником Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей Юджином Джо пишут, что обычная парадигма сохранения предполагает "идею статической консервации". "Это значит, что материалы остаются в постоянном состоянии и мы защищаем ценности, определенные в то время, когда они были обозначены", — говорит Сикамп.Эксперты выдвигают две идеи о том, как может происходить трансформация культурных объектов: адаптивно в ответ на воздействия изменения климата или в преддверии ожидаемых или прогнозируемых воздействий.
https://ria.ru/20200606/1572544943.html
https://ria.ru/20200819/1575999873.html
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адриатическое море
италия
венеция
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адриатическое море, италия, венеция, в мире

В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть

09:49 21.08.2020 (обновлено: 16:24 21.08.2020)
13647
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкНаводнение в Венеции
Наводнение в Венеции
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
РИМ, 21 авг — РИА Новости, Александр Логунов. Гипотеза американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые уязвимые с точки зрения экологии места, выглядит как провокация и не учитывает культурную ценность подобных территорий, заявила РИА Новости венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси (Caterina Sopradassi).
Ранее ученый Эрин Сикамп из Университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях. В других случаях подобным объектам остается возможность "трансформироваться", если затраты на их сохранение слишком велики.
"Сейчас существует много движений за спасение планеты: если они действуют в формате провокации, то, возможно, так можно сдвинуть дело с места. Но, помимо Венеции, в мире есть много приморских городов, в том числе исторических, у которых могут быть те же проблемы из-за климатических изменений. И я хочу напомнить, что они не всегда обусловлены деятельностью человека", — сказала Сопрадасси.
Она подчеркнула, что Венеция и лагуна, в которой она расположена, обязаны своим появлением именно климатическим изменениям: По ее словам, шесть тысяч лет назад Адриатическое море было наполовину замерзшим, а ледник доходил до центральной части Италии — до нынешнего города Анкона. Когда льды отступили, образовалась Паданская равнина, где впоследствии появилась Венеция.
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"Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчет в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств: это означает разрушить историю. Может, эти ученые подумали о том, как спасти свои города, а не европейские, а именно они стали колыбелью человечества на протяжении столетий", — заявила Сопрадасси.

C простой жительницей Венеции солидарен и представитель городских властей. Член венецианского правительства — асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини (Simone Venturini) назвал подход американских ученых "немного рискованным".
"Особенно учитывая, что они над этим долго работали", — смеясь, заявил Вентурини корреспонденту агентства.
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"Человеческое наследие выходит за пределы экономической ценности. Оно напоминает нам, кто мы есть и кем мы были. Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства", — сказал представитель мэрии.
Он назвал долгом человечества "сохранять и поддерживать Венецию", как и в случае с другими культурными столицами и другими местами.
"Важно не только беречь монументальную часть, но и сохранять нематериальное: социальную и культурную жизнь — это двойная задача, стоящая перед миром в отношении Венеции и других крупных городов искусств", — сказал Вентурини.
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Эрин Сикамп в соавторстве с сотрудником Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей Юджином Джо пишут, что обычная парадигма сохранения предполагает "идею статической консервации". "Это значит, что материалы остаются в постоянном состоянии и мы защищаем ценности, определенные в то время, когда они были обозначены", — говорит Сикамп.
Эксперты выдвигают две идеи о том, как может происходить трансформация культурных объектов: адаптивно в ответ на воздействия изменения климата или в преддверии ожидаемых или прогнозируемых воздействий.
101581444
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Адриатическое мореИталияВенецияВ мире
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