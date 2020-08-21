https://ria.ru/20200821/venetsiya-1576076570.html

В Венеции прокомментировали идею американских ученых дать городу затонуть

Гипотеза американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые уязвимые с точки зрения экологии места, выглядит как провокация и не... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T09:49

2020-08-21T09:49

2020-08-21T16:24

адриатическое море

италия

венеция

в мире

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<strong>РИМ, 21 авг — РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Гипотеза американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые уязвимые с точки зрения экологии места, выглядит как провокация и не учитывает культурную ценность подобных территорий, заявила РИА Новости венецианский гид и вице-президент ассоциации "Площадь Сан-Марко" Катерина Сопрадасси (Caterina Sopradassi).Ранее ученый Эрин Сикамп из Университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали "напоминанием" о подобных изменениях. В других случаях подобным объектам остается возможность "трансформироваться", если затраты на их сохранение слишком велики."Сейчас существует много движений за спасение планеты: если они действуют в формате провокации, то, возможно, так можно сдвинуть дело с места. Но, помимо <a href="http://ria.ru/location_Venice/" target="_blank" data-auto="true">Венеции</a>, в мире есть много приморских городов, в том числе исторических, у которых могут быть те же проблемы из-за климатических изменений. И я хочу напомнить, что они не всегда обусловлены деятельностью человека", — сказала Сопрадасси.Она подчеркнула, что Венеция и лагуна, в которой она расположена, обязаны своим появлением именно климатическим изменениям: По ее словам, шесть тысяч лет назад <a href="http://ria.ru/location_Adriaticheskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Адриатическое море</a> было наполовину замерзшим, а ледник доходил до центральной части <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> — до нынешнего города Анкона. Когда льды отступили, образовалась Паданская равнина, где впоследствии появилась Венеция.C простой жительницей Венеции солидарен и представитель городских властей. Член венецианского правительства — асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини (Simone Venturini) назвал подход американских ученых "немного рискованным"."Особенно учитывая, что они над этим долго работали", — смеясь, заявил Вентурини корреспонденту агентства."Человеческое наследие выходит за пределы экономической ценности. Оно напоминает нам, кто мы есть и кем мы были. Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства", — сказал представитель мэрии.Он назвал долгом человечества "сохранять и поддерживать Венецию", как и в случае с другими культурными столицами и другими местами."Важно не только беречь монументальную часть, но и сохранять нематериальное: социальную и культурную жизнь — это двойная задача, стоящая перед миром в отношении Венеции и других крупных городов искусств", — сказал Вентурини.Эрин Сикамп в соавторстве с сотрудником Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации культурных ценностей Юджином Джо пишут, что обычная парадигма сохранения предполагает "идею статической консервации". "Это значит, что материалы остаются в постоянном состоянии и мы защищаем ценности, определенные в то время, когда они были обозначены", — говорит Сикамп.Эксперты выдвигают две идеи о том, как может происходить трансформация культурных объектов: адаптивно в ответ на воздействия изменения климата или в преддверии ожидаемых или прогнозируемых воздействий.

https://ria.ru/20200606/1572544943.html

https://ria.ru/20200819/1575999873.html

https://ria.ru/20200723/1574769530.html

5

адриатическое море

италия

венеция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адриатическое море, италия, венеция, в мире