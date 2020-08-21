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Генри Кавилл опубликовал фото "избитого" Геральта со съемок "Ведьмака"

Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале "Ведьмак", выложил у себя в инстаграме фотографию со съемок второго сезона сериала. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T15:10

2020-08-21T15:10

2020-08-21T15:10

культура

коронавирус covid-19

генри кавилл

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новости культуры

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале "Ведьмак", выложил у себя в инстаграме фотографию со съемок второго сезона сериала.Кавилл запечатлен в халате в гримерной, где над его образом работают два специалиста. В комментарии он написал: "В этом году никакой накладной лысины. Только два типа медицинской ленты и немного клея. Снимать это все – то еще удовольствие! Но здесь Джеки и Эйлби, их прикосновения подобны ангельским. Джеки, правда, больше ангел возмездия, но это лишь часть ее очарования".Актер добавил, что после возобновления съемок все их участники сдают анализы на коронавирус дважды в неделю.Менее чем за сутки снимок набрал почти один миллион лайков.Дата премьеры второго сезона сериала пока не сообщается.

https://ria.ru/20191222/1562663320.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры