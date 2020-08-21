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https://ria.ru/20200821/vedmak-1576082544.html
Генри Кавилл опубликовал фото "избитого" Геральта со съемок "Ведьмака"
Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале "Ведьмак", выложил у себя в инстаграме фотографию со съемок второго сезона сериала. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T15:10
2020-08-21T15:10
культура
коронавирус covid-19
генри кавилл
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости</strong>. Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале "Ведьмак", выложил у себя в инстаграме фотографию со съемок второго сезона сериала.Кавилл запечатлен в халате в гримерной, где над его образом работают два специалиста. В комментарии он написал: "В этом году никакой накладной лысины. Только два типа медицинской ленты и немного клея. Снимать это все – то еще удовольствие! Но здесь Джеки и Эйлби, их прикосновения подобны ангельским. Джеки, правда, больше ангел возмездия, но это лишь часть ее очарования".Актер добавил, что после возобновления съемок все их участники сдают анализы на коронавирус дважды в неделю.Менее чем за сутки снимок набрал почти один миллион лайков.Дата премьеры второго сезона сериала пока не сообщается.
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коронавирус covid-19, генри кавилл, кино и сериалы, новости культуры

Генри Кавилл опубликовал фото "избитого" Геральта со съемок "Ведьмака"

15:10 21.08.2020
190
© AFP 2020 / Thomas SamsonАктер Генри Кавилл
Актер Генри Кавилл
© AFP 2020 / Thomas Samson
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Генри Кавилл, исполняющий главную роль в сериале "Ведьмак", выложил у себя в инстаграме фотографию со съемок второго сезона сериала.
Кавилл запечатлен в халате в гримерной, где над его образом работают два специалиста. В комментарии он написал: "В этом году никакой накладной лысины. Только два типа медицинской ленты и немного клея. Снимать это все – то еще удовольствие! Но здесь Джеки и Эйлби, их прикосновения подобны ангельским. Джеки, правда, больше ангел возмездия, но это лишь часть ее очарования".
Актер добавил, что после возобновления съемок все их участники сдают анализы на коронавирус дважды в неделю.
Менее чем за сутки снимок набрал почти один миллион лайков.
Дата премьеры второго сезона сериала пока не сообщается.
Кадр из сериала Ведьмак
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КультураКоронавирус COVID-19Генри КавиллКино и сериалыНовости культуры
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