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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576110440.html
Мантуров назвал сроки начала экспорта российской вакцины от COVID-19
Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T19:12
2020-08-21T19:12
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кострома
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<strong>КОСТРОМА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, сообщил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте отечественной вакцины."(Поставки начнутся - ред.) по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение... кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи", - пояснил Мантуров.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">"Спутник V"</a>. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
https://ria.ru/20200811/1575650345.html
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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кострома

Мантуров назвал сроки начала экспорта российской вакцины от COVID-19

19:12 21.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм" в Московской области
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм в Московской области
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
КОСТРОМА, 21 авг - РИА Новости. Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте отечественной вакцины.
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"(Поставки начнутся - ред.) по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение... кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи", - пояснил Мантуров.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Кострома
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