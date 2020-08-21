https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576110440.html

Мантуров назвал сроки начала экспорта российской вакцины от COVID-19

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T19:12

2020-08-21T19:12

2020-08-21T19:12

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кострома

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<strong>КОСТРОМА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года, после наращивания объемов ее производства в России, сообщил журналистам глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a>."Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте – это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране", - сказал он, отвечая на вопрос об экспорте отечественной вакцины."(Поставки начнутся - ред.) по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение... кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи", - пояснил Мантуров.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название <a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">"Спутник V"</a>. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

https://ria.ru/20200811/1575650345.html

кострома

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кострома