https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576096777.html

Минздрав готовится к пострегистрационным испытаниям вакцины от COVID-19

Минздрав ожидает от разработчика вакцины от СOVID-19 документы для проведения пострегистрационных исследований, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:58

2020-08-21T14:58

2020-08-21T14:58

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576030778_0:254:3043:1966_1400x0_80_0_0_9defa62eccb75c5eabbc5d04a6260f53.jpg

<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав</a> ожидает от разработчика вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">СOVID-19</a> документы для проведения пострегистрационных исследований, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования", - сказал Кузнецов журналистам.В четверг сообщалось, что пострегистрационные клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество