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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576096777.html
Минздрав готовится к пострегистрационным испытаниям вакцины от COVID-19
Минздрав ожидает от разработчика вакцины от СOVID-19 документы для проведения пострегистрационных исследований, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:58
2020-08-21T14:58
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав</a> ожидает от разработчика вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">СOVID-19</a> документы для проведения пострегистрационных исследований, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования", - сказал Кузнецов журналистам.В четверг сообщалось, что пострегистрационные клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав готовится к пострегистрационным испытаниям вакцины от COVID-19

14:58 21.08.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Минздрав ожидает от разработчика вакцины от СOVID-19 документы для проведения пострегистрационных исследований, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Мы ожидаем поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования", - сказал Кузнецов журналистам.
В четверг сообщалось, что пострегистрационные клинические испытания российской вакцины против коронавируса начнутся на следующей неделе, в них примут участие 40 тысяч человек.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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