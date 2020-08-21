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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576081273.html
Роспотребнадзор рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 от "Вектора"
У шести из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", была болезненность в месте укола, других побочных реакций нет, сообщили РИА... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T11:01
2020-08-21T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> У шести из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>", была болезненность в месте укола, других побочных реакций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев, и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 от "Вектора"

11:01 21.08.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете проводит исследование
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете проводит исследование
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. У шести из 100 добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", была болезненность в месте укола, других побочных реакций нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В настоящее время первую прививку получили 57 добровольцев, и 43 получили плацебо. Шесть добровольцев отмечали появление болезненности в месте укола. Болезненность была незначительной и носила кратковременный характер (1-2 суток). Никаких побочных реакций у добровольцев отмечено не было", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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