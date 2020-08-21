https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576081188.html
Испытания вакцины от COVID-19 в "Векторе" планируют завершить в сентябре
Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор" планируется завершить в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T10:59
2020-08-21T10:59
2020-08-21T10:59
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 21 авг - РИА Новости.</strong> Клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в центре "Вектор" планируется завершить в сентябре, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Мы планируем завершить клинические исследования в сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество