Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса
08:47 21.08.2020 (обновлено: 10:47 21.08.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг – РИА Новости. Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса, сообщил изданию Hindu официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.
Шривастава отметил, что данные о вакцине необходимы "Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19", которая изучит все существующие вакцины и определит возможные для производства в Индии.
"Цель (экспертной) группы состоит в том, чтобы держать Индию в авангарде любых текущих усилий во всем мире по инновациям, подготовке, производству и запуску потенциальных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 как в Индии, так и во всем мире", - сказал Шривастава.
Он отметил, что МИД Индии окажет поддержку экспертной группе по установлению контактов между производителями вакцин за рубежом и заинтересованными в ее производстве индийскими компаниями.
Ранее посол Индии в РФ Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что обсудил сотрудничество по вакцине от COVID-19 с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а источники в посольстве отметили, что индийские компании находятся в контакте с РФПИ по поводу вакцины от COVID-19 и запросили технические детали об испытаниях вакцины.
Как позже сообщил сам глава РФПИ, Индия обладает возможностями для массового изготовления вакцины против коронавируса, поэтому Россия заинтересована в привлечении страны в качестве производственного партнера.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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