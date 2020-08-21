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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576074799.html
Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса
Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса, сообщил изданию Hindu официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:47
2020-08-21T10:47
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
венкатеш варма
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
воз
индия
общество
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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг – РИА Новости.</strong> Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса, сообщил изданию <a href="https://www.thehindu.com/sci-tech/health/coronavirus-expert-group-will-evaluate-russian-other-vaccines-mea/article32406363.ece?homepage=true" target="_blank" rel="nofollow noopener">Hindu</a> официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>.Шривастава отметил, что данные о вакцине необходимы "Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19", которая изучит все существующие вакцины и определит возможные для производства в Индии.Он отметил, что МИД Индии окажет поддержку экспертной группе по установлению контактов между производителями вакцин за рубежом и заинтересованными в ее производстве индийскими компаниями.Ранее посол Индии в РФ <a href="http://ria.ru/person_venkatesh-varma/" target="_blank" data-auto="true">Венкатеш Варма</a> сообщил РИА Новости, что обсудил сотрудничество по вакцине от COVID-19 с главой <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кириллом Дмитриевым, а источники в посольстве отметили, что индийские компании находятся в контакте с РФПИ по поводу вакцины от COVID-19 и запросили технические детали об испытаниях вакцины.Как позже сообщил сам глава РФПИ, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a> обладает возможностями для массового изготовления вакцины против коронавируса, поэтому Россия заинтересована в привлечении страны в качестве производственного партнера.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200821/koronavirus-1576072102.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, венкатеш варма, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, воз, индия, общество

Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса

08:47 21.08.2020 (обновлено: 10:47 21.08.2020)
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© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 авг – РИА Новости. Индия запросила у России данные по вакцине против коронавируса, сообщил изданию Hindu официальный представитель МИД Индии Анураг Шривастава.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса.
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Шривастава отметил, что данные о вакцине необходимы "Национальной экспертной группе по применению вакцин от COVID-19", которая изучит все существующие вакцины и определит возможные для производства в Индии.
"Цель (экспертной) группы состоит в том, чтобы держать Индию в авангарде любых текущих усилий во всем мире по инновациям, подготовке, производству и запуску потенциальных вакцин для борьбы с пандемией COVID-19 как в Индии, так и во всем мире", - сказал Шривастава.
Он отметил, что МИД Индии окажет поддержку экспертной группе по установлению контактов между производителями вакцин за рубежом и заинтересованными в ее производстве индийскими компаниями.
Ранее посол Индии в РФ Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что обсудил сотрудничество по вакцине от COVID-19 с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, а источники в посольстве отметили, что индийские компании находятся в контакте с РФПИ по поводу вакцины от COVID-19 и запросили технические детали об испытаниях вакцины.
Как позже сообщил сам глава РФПИ, Индия обладает возможностями для массового изготовления вакцины против коронавируса, поэтому Россия заинтересована в привлечении страны в качестве производственного партнера.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3120002
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Венкатеш ВармаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВОЗИндияОбщество
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