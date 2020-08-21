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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576074662.html
Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса
Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе, он надеется, что... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T08:37
2020-08-21T10:47
вакцина "спутник v"
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
игорь додон
михаил мурашко
воз
владимир путин
молдавия
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<strong>КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> на себе, он надеется, что вакцина скоро будет доступна молдавским гражданам.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет."Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", - написал Додон на своей странице в Facebook.Президент отметил, что хочет сделать это "для всех граждан страны", чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдавию.Ранее власти Молдавии сообщили о 31 937 зарегистрированных случаях коронавируса, 921 из которых стал летальным.В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200819/1576010006.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, михаил мурашко, воз, владимир путин, молдавия, общество

Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

08:37 21.08.2020 (обновлено: 10:47 21.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе, он надеется, что вакцина скоро будет доступна молдавским гражданам.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме
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"Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что хочет сделать это "для всех граждан страны", чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдавию.
Ранее власти Молдавии сообщили о 31 937 зарегистрированных случаях коронавируса, 921 из которых стал летальным.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
3440000
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыИгорь ДодонМихаил МурашкоВОЗВладимир ПутинМолдавияОбщество
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