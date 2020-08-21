Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса
08:37 21.08.2020 (обновлено: 10:47 21.08.2020)
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Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе, он надеется, что вакцина скоро будет доступна молдавским гражданам.
Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ Владимир Путин заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет.
"Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что хочет сделать это "для всех граждан страны", чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдавию.
Ранее власти Молдавии сообщили о 31 937 зарегистрированных случаях коронавируса, 921 из которых стал летальным.
В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19