https://ria.ru/20200821/vaktsina-1576074662.html

Додон готов испытать на себе российскую вакцину от коронавируса

Президент Молдавии Игорь Додон в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от коронавируса на себе, он надеется, что... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T08:37

2020-08-21T08:37

2020-08-21T10:47

вакцина "спутник v"

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

игорь додон

михаил мурашко

воз

владимир путин

молдавия

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<strong>КИШИНЕВ, 14 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавии</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Dodon/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Додон</a> в пятницу сообщил, что готов первым из жителей республики испытать российскую вакцину от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> на себе, он надеется, что вакцина скоро будет доступна молдавским гражданам.Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой инфекции COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Министр здравоохранения РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a> заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках - центром Гамалеи и заводом "Биннофарм". Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что вакцина прошла все необходимые проверки и формирует устойчивый иммунитет."Я пообщался с российскими коллегами по вопросу вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит процедуру тестирования,.. когда я рассказал о ней в Молдове, то увидел много скептиков на этот счет. Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе", - написал Додон на своей странице в Facebook.Президент отметил, что хочет сделать это "для всех граждан страны", чтобы вакцина как можно скорее попала в Молдавию.Ранее власти Молдавии сообщили о 31 937 зарегистрированных случаях коронавируса, 921 из которых стал летальным.В Молдавии до 31 августа действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200819/1576010006.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, игорь додон, михаил мурашко, воз, владимир путин, молдавия, общество