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Сезон сбора картофеля стартовал в Московской области

Сезон сбора картофеля стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T14:53

2020-08-21T14:53

2020-08-21T14:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Сезон сбора картофеля стартовал на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.Он добавил, что окончание сбора картофеля планируется завершить в середине осени, а урожай превысит 380 тысяч тонн.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), экономика