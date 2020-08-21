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Сезон сбора картофеля стартовал в Московской области
Сезон сбора картофеля стартовал на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья. РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T14:53
2020-08-21T14:53
2020-08-21T14:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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<strong>МОСКВА, 21 авг – РИА Новости.</strong> Сезон сбора картофеля стартовал на территории <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a>, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Подмосковья.Он добавил, что окончание сбора картофеля планируется завершить в середине осени, а урожай превысит 380 тысяч тонн.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), экономика