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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html
РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть
Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют "презрительное равнодушие к... РИА Новости, 21.08.2020
2020-08-21T12:49
2020-08-21T17:52
религия и мировоззрение
собор святой софии в турции
ситуация вокруг собора святой софии
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
николай балашов
русская православная церковь
юнеско
турция
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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям", заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Balashov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Балашов</a>.Так он прокомментировал решение Анкары превратить монастырь Хора в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбуле</a> в мечеть. Ранее управление по делам религии Турции подтвердило агентству, что этот монастырь, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.Балашов заметил, что мозаики храма остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Кроме того, в нынешних условиях доступ к главным культурным ценностям собора ограничен для женщин. По словам собеседника агентства, из доступных для них мест разглядеть изображения практически невозможно. Священнослужитель предположил, что теперь того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях. Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.Госсовет <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>.
https://ria.ru/20200729/1575115080.html
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собор святой софии в турции
турция
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собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, русская православная церковь, юнеско, турция, стамбул, в мире

РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть

12:49 21.08.2020 (обновлено: 17:52 21.08.2020)
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© AFP 2020 / Bulent KilicМонастырь Хора в Стамбуле
Монастырь Хора в Стамбуле
© AFP 2020 / Bulent Kilic
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям", заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Так он прокомментировал решение Анкары превратить монастырь Хора в Стамбуле в мечеть. Ранее управление по делам религии Турции подтвердило агентству, что этот монастырь, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.
Собор Святой Софии в Стамбуле
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Балашов заметил, что мозаики храма остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Кроме того, в нынешних условиях доступ к главным культурным ценностям собора ограничен для женщин. По словам собеседника агентства, из доступных для них мест разглядеть изображения практически невозможно.
Священнослужитель предположил, что теперь того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях.

"А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески — истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных", — заметил представитель РПЦ.

Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.
"И нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации — вслед за тем, как ее духовный символ, Константинопольский патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей, а ее повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества. Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у себя дома. Очень жаль", — заключил Балашов.
Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеСобор Святой Софии в ТурцииСитуация вокруг собора Святой СофииНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаНиколай БалашовРусская православная церковьЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
И эти со своим уставом в чужой огород лезут.
21 августа, 12:52
ПРПрокоп Ривкин
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Объясните бородатому, что турки на своей земле сами разберутся
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Петя Грин
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