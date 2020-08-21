https://ria.ru/20200821/turtsiya-1576088827.html

РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть

Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют "презрительное равнодушие к... РИА Новости, 21.08.2020

2020-08-21T12:49

2020-08-21T12:49

2020-08-21T17:52

религия и мировоззрение

собор святой софии в турции

ситуация вокруг собора святой софии

новости - религия и мировоззрение

отдел внешних церковных связей московского патриархата

николай балашов

русская православная церковь

юнеско

турция

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<strong>МОСКВА, 21 авг — РИА Новости.</strong> Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям", заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Balashov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Балашов</a>.Так он прокомментировал решение Анкары превратить монастырь Хора в <a href="http://ria.ru/location_Istanbul/" target="_blank">Стамбуле</a> в мечеть. Ранее управление по делам религии Турции подтвердило агентству, что этот монастырь, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.Балашов заметил, что мозаики храма остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Кроме того, в нынешних условиях доступ к главным культурным ценностям собора ограничен для женщин. По словам собеседника агентства, из доступных для них мест разглядеть изображения практически невозможно. Священнослужитель предположил, что теперь того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях. Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.Госсовет <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>.

https://ria.ru/20200729/1575115080.html

https://ria.ru/20200727/1575000440.html

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Петя Грин Объясните бородатому, что турки на своей земле сами разберутся 22

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собор святой софии в турции

турция

стамбул

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собор святой софии в турции, ситуация вокруг собора святой софии, новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, николай балашов, русская православная церковь, юнеско, турция, стамбул, в мире