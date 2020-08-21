РПЦ прокомментировала решение Турции превратить монастырь Хора в мечеть
12:49 21.08.2020 (обновлено: 17:52 21.08.2020)
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Власти Турции не выполняют обещаний о сохранении свободного доступа к культурным ценностям собора Святой Софии и демонстрируют "презрительное равнодушие к христианским культурным ценностям", заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Так он прокомментировал решение Анкары превратить монастырь Хора в Стамбуле в мечеть. Ранее управление по делам религии Турции подтвердило агентству, что этот монастырь, где находится известная церковь Святого Спасителя, будет использоваться для мусульманских молитв.
Балашов заметил, что мозаики храма остаются закрытыми для обзора в течение всего дня. Кроме того, в нынешних условиях доступ к главным культурным ценностям собора ограничен для женщин. По словам собеседника агентства, из доступных для них мест разглядеть изображения практически невозможно.
Священнослужитель предположил, что теперь того же следует ожидать и в храме Спасителя в Полях.
"А ведь сохранившиеся там под слоями штукатурки и открытые реставраторами в годы после Второй мировой войны мозаики и фрески — истинное сокровище византийского искусства, озаренного духовным светом. По полноте своей сохранности, по изысканности художественного исполнения живописный ансамбль монастыря Хора не знает равных", — заметил представитель РПЦ.
Он напомнил, что русское православие преемственно восприняло духовные и культурные ценности Константинопольской церкви-матери.
"И нам скорбно видеть, как ныне скрываются во мраке последние материальные следы великой некогда цивилизации — вслед за тем, как ее духовный символ, Константинопольский патриарх, избрал быть не первым среди равных в семье предстоятелей поместных православных церквей, а ее повелителем и начальником, расколов своими действиями единство мирового православного сообщества. Результатом, увы, стала полная утрата какого-либо влияния даже у себя дома. Очень жаль", — заключил Балашов.
Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.
Храм Святой Софии (Айя-София) был основан византийским императором-христианином Юстинианом I и открыт 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.